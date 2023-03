"La teorie am fost bună, dar pe mine m-a omorât practica". Ce crede Simona Trașcă despre împăcarea cu foștii iubiți | EXCLUSIV

In articol:

Vedeta ne-a mărturisit ce crede despre împăcarea cu foștii iubiți, însă recunoaște că ea a fost bună doar la teorie, căci în practică întotdeauna a ales să acorde nu doar una, ci mai multe șanse. În toate relațiile frumoasa blondină mărturisește că a încercat să facă toate eforturile, însă asta nu înseamnă că este și bine sau sănătos.

Din contră, Simona Trașcă mărturisește că o persoană se schimbă după ce primește o șansă, însă dacă nu o face este clar că nu se va corecta indiferent câte șanse ar primi.

Simona Trașcă spune clar ce gândește despre împăcarea cu foștii iubiți

În clipul postat de Simona Trașcă pe Instagram, un bărbat critică împăcarea cu foștii și spune că tocmai de aceea și în basme se spune că a fost "odată ca niciodată".

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe frumoasa blondină ce crede despre împăcările cu foștii iubiți, iar Simona a fost extrem de sinceră, așa cum ne-a obișnuit.

"Normal ar trebui să dai o șansă pentru că oricine merită o șansă. Dacă o persoană chiar se schimbă după împăcare, nu mai greșește a doua oară. Dar dacă mai are nevoie și de a doua șansă, înseamnă că o să ajungi să oferi și a treia și a patra și a cincia șansă și nu o să se schimbe niciodată nimic.

Dacă unui om i-a părut rău că a greșit și vrea să repare relația și îi dai o șansă, va profita de ea și nu va mai face alte probleme. Eu la teorie sunt bună, o știu, dar practica m-a omorât pe mine", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă mărturisește că nu este cel mai bun exemplu

Deși spune că este foarte bună la teorie, Simona Trașcă ne-a mărturisit că nu s-a descurcat niciodată bine la practică. Vedeta a dezvăluit că mereu a făcut multe eforturi și a încercat să țină de relațiile pe care le-a avut, acordând nu doar o șansă, ci mult mai multe.

"Mi se pare o idee foarte proastă, dar știu și din experiența mea. Eu nu sunt în măsură să dau sfatul pe care l-am postat pe Instagram pentru că eu mereu m-am împăcat. Chiar și de 1.000 de ori poate. Am avut relații în care m-am împăcat până când chiar nu s-a mai putut.

Eu sunt genul care atunci când își face o relație, renunță foarte greu la ea", ne-a povestit Simona Trașcă.

Probleme de sănătate pentru Simona Trașcă

Recent, vedeta a trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută, atunci când s-a confruntat cu un atac de panică major, la începutul lunii. Frumoasa blondină a povestit totul pentru WOWbiz.ro.

"Am avut toate simptomele că aș fi făcut un preinfarct după ce am citit apoi și tot ce mi-au zis prietenele mele.

Eu nu sunt cu doctorii, merg la analize sau la doctor doar când simt că sunt pe moarte. Trebuie să mi se întâmple ceva super grav să le cald pragul. Mi-a zis o prietenă că trebuie să merg neapărat la cardiologie pentru că dacă am făcut un preinfarct trebuie să îmi dea un tratament ca să nu ajung într-o situație și mai rea.

Am mers ieri și mi-am făcut toate analizele. Din fericire, nu am nimic la inimă, doar o valvă pentru care trebuie să îmi fac o ecografie la trei ani, dar nu am nimic grav și nu a fost din cauza aceasta. În schimb, trebuie să merg la Psihiatrie să îmi iau tratament pentru că am dezvoltat niște atacuri de panică foarte grave", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

