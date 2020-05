In articol:

Mama Zina, s-a stins din viață de mai bine de un an de zile și se pare că nimeni nu și-a mai amintit de ea de atunci. „Mama modei românești” a murit într-un azil de bătrâni, iar unicul ei fiu, nici nu s-a ocupat de moartea mamei sale.

La un an de la moarte, mama Zina a fost uitată de toți! Cine s-a ocupat de parastase: „Nu a venit nimeni”

Zina Dumistrescu a fos un persoanj cheie în România, dar se pare că numele ei a dispărut odată cu moartea sa. Imediat după ce a încetat din viață, fiul ei, Cătălin, a vândut toată averea vedetei și s-a mutat cu familia la Timișoara. De atunci, nici că a mai dat un semn de viață. Singurii care s-au ocupat de pomenile e șase luni și un an au fost angajații aziilului, cei care au avut grijă de mama Zina în ultimele sale zile de trai.

Din anul 2012, vedeta a locuit la un azil de bătrâni, acolo unde și-a făcut prieteni noi și și-a trăit ultimele zile din viață. Astfel, nu priteneii care erau alături de ea în vremurile glorioase s-au rugat pentru ea, ci angajații azilului și ceilalți bătrâni de acolo, care au cunoscut-o pe Zina.

„Nu am mai luat legătura cu fiul dânsei, deci nu am mai ținut legătura de când a decedat doamna Zina. De parastas ne-am ocupat noi, adică noi am facut un parastas și la șase luni și la un an de zile. N-a venit nimeni, decât noi, angajatii si doamnele colege cu dânsa” a declarat Ion Cassian, directorul azilului în care a trăit Zina Dumitrescu, conform Antena Stars.