feb 2, 2021 Autor: Adriana Cristiana

In articol:

Lora este o femeie extrem de puternică, iar acest lucru l-a demonstrat chiar ea de-a lungul vieții. A trecut prin multe momente grele, iar ultimul dintre acestea este cel legat de moartea mamei sale. La un an de la moartea celei care i-a dat viața, prezentatoarea de televiziune face dezvăluiri cutremurătoare.

Lora, declarații sincere despre mama ei

În cadrul unui interviu, cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorul enorm pe care îl resimte, la un an după ce mama ei s-a stins din viață. Îi este dor de mesajele ei, de momentele în care stăteau împreună și de lucrurile mărunte pe care le făcea cu părintele ei.

"Nu aș putea alege o singură amintire. Îmi lipsesc mesajele ei după fiecare apariție a mea, îmi lipsesc inimioarele pe care mi le trimitea mereu pe Instagram, îmi lipsesc discuțiile cu ea, râsul, sfaturile. Avea un al șaselea simț de speriat, citea omul dintr-o privire, nu s-a înșelat niciodată, dar nu a insistat când a văzut că-mi doresc un lucru, deși știa că nu e om potrivit. M-a lăsat să-mi trăiesc greșelile.

Nu am să uit niciodată când ținea prima mea cremă în mână, cremă făcută cu ajutorul ei și inspirată de ea. Am ales nuanța roz, care simbolizează lupta împotriva cancerului la sân, și

sfera, pentru a reprezenta sânul, și i-am dedicat-o. Nu am să uit cum plângea de fericire și cât de mândră a fost când a văzut că nu au fost doar vorbe, eu chiar am făcut ceea ce am promis.", a declarat Lora, potrivit VIVA .

De asemenea, prezentatoarea de televiziune a mai vorbit și despre cea mai importantă lecție pe care a primit-o de la mama ei.

La un an de la moartea mamei sale, Lora face declarații dureroase: "Nu am să uit niciodată..."

"Să fiu independentă. Mama mea a fost o feministă, dar în sensul bun al cuvântului. Ea a vrut ca eu să fiu o femeie independentă care nu depinde de un bărbat, să am banii mei, să am casa mea. Nu știi ce îți rezervă viața, așa că e bine să nu depinzi de nimeni. A construit la mine fără să-mi dau seama. Mama mă iubea când mă vedea feminină, senzuală și cu vorbele la mine.", a mai adăugat Lora.