In articol:

Sorina, fiica adoptată de Ramona și Gabriel Săcărin, s-a adaptat atât de bine în Statele Unite încât abia își mai amintește limba română. Fetița a intrat în dalog cu jurnalistul Marian Voicu de la TVR, în cadrul emisiunii ”Breaking Fake News” și a avut nevoie de subtitrare pentru că amesteca expresii în engleză în răspunsurile ei.

”Azi ne-am dus la piscină, apoi am mâncat și ne-am jucat. Me and Adam (eu și Adam) ne-am jucat de-a teacher (învățătoarea).

Pisica asta a venit de la prietenii noștri, a fost de la Pet Store (magazinul de animale) și nimeni nu a vrut s-o ia because (pentru că) a avut o problemă la ochi. Yeah, from the Animal Hospital (da, de la spitalul de animale) și nimeni n-a vrut să o ia”, i-a spus Sorina jurnalistului român.

La un an după ce a ajuns în SUA, Sorina Săcărin a uitat limba română! Mama adoptivă: ”Ia lecții de vioară și pian”

Acest lucru s-ar datora faptului că Sorina depune eforturi să se adapteze cât mai bine noului mediu și încearcă să învețe cât mai multe lucruri într-un timp cât mai scurt.

”La început voia să facă orice, orice auzea că cineva face sau a făcut, voia și ea să facă. Spre exemplu, Eva cântă în orchestra școlii, la violoncel, a vrut și ea să ajungă să cânte în orchestra școlii. I-am zis că ar fi mai bine să aștepte până ajunge în clasa a 4-a, dar ar fi mai bine să înceapă să cânte la un instrument. Până în decembire a primit și vioara și a început lecții.

Știa că Eva ia lecții de pian, nici nu s-a mai pus problema, din a doua săptămână a cerut să fie înscirsă și ea la pian”, a explicat Ramona Săcărin la TVR.

În rest, Sorina pare să fie extrem de fericită în familia ei, la New York, imaginile prezentate de mama ei fiind în totală antiteză cu secvențele în care fetița era târâtă de un procuror și scoasă cu forța din casa familiei Șaramăt din Baia de Aramă, care a crescut-o de mică.

La un an după ce a ajuns în SUA, Sorina a uitat limba română! Ramona Săcărin, despre coșmarul adopției



Ramona Săcărin a vorbit în premieră, la un an de la acele întâmplări, despre experiența pe care a trăit-o în România cu ocazia celei mai controversate adopții din ultimii ani.

”Aceste filme trunchiate au fost date cu mare generozitate în mediul online. Ele s-au rostogolit foarte repede pentru că erau pline de o emoție negativă, care circulă foarte repede și care mobilizează foarte multă lume. Nu contează din ce motiv sau care este cauza, contează că avem un copil care se tăvălește pe jos și un procuror rău care-l ia și îl dă americanilor.

Așa a fost povestea rostogolită în spațiul public. Cred că n-a durat câteva ore până când televiziunile au preluat-o. Foarte repede s-au rostogolit niște elucubrații groaznice. Mai întâi că are o grupă de sânge magică, apoi că ne trebuie organe pentru un copil de-al nostru, între timp auzisem că am mai avut și alți copii care au dispărut, au încercat niște conexiuni tâmpite cu locurile noastre de muncă...

Ne-am simțit ca într-o carte de Kafka. Foarte multe lucruri erau atât de halucinante și aveam senzația că e un vis și că o să ne trezim din el. Când mergeam la serviciul pașapoarte din Craiova se făcea culoar... Au fost reacții de tot felul, oameni care strigau după noi pe stradă, care făceau filme cu telefonul sau ne făceau poze. Am mers la un cabinet medical pentru un consult neuro-psihiatric și în fața clădirii s-au strâns imediat un mare grup de gură-cască. Cei de la ambasadă au sunat la poliție, a venit poliția și a împrăștiat mulțimea să putem pleca.

Citeste si: Suferința familiei Șărămăt! Ce spun asistenții maternali despre Sorina, fetița adoptată în SUA, după un scandal epocal | INTERVIU EXCLUSIV

Citeste si: Procuroarea care a târât-o pe jos pe Sorina a dat în judecată două ministere! Vezi motivul pentru care Maria Piţurcă a ajuns la Tribunal!

Citeste si: Un nou caz Sorina în România! O fetiță de 7 ani, păzită de zeci de oameni pentru a nu fi luată cu forța de la asistenții maternali! Situație explozivă la Bocșa

Citeste si: Un nou caz Sorina în România! O fetiță de 7 ani, păzită de zeci de oameni pentru a nu fi luată cu forța de la asistenții maternali! Situație explozivă la Bocșa

Am apelat la ambasadă pentru că avusesem de o lună de zile de-a face cu poliția din România și am fost șocați să vedem că polițiștii ne-au râs în față pur și simplu. Am făcut nenumărate plângeri la poliție, am sunat la serviciul Urgență, cred că n-a fost zi să n-o fi făcut, timp de o lună. Până când Sorina a fost ridicată de acolo de către procuror, o lună de pe 20 mai și până pe 21 iunie, cred că nu a fost o zi în care noi să nu fi mers la o instituție a statului. Cred că zilnic am mers la Poliția Baia de Aramă și la Poliția Mehedinți și am încercat să explicăm acestor oameni că acum este sechestrat copilul nostru. Polițiștii se dădeau fiecare cu părerea, cum că eu nu am o față atât de bună și că nu cred că eu am adoptat-o de bunătate. Altcineva mi-a zis – da, ești mamă, dar ești adoptivă, nu chiar mamă de-a binelea!”

La un an după ce a ajuns în SUA, Sorina Săcărin a uitat limba română! Mama adoptivă, acuzații la adresa procurorului Bogdan Licu



”E normal ca prorcurorii să se autosesizeze dar mi se pare normal să se și documenteze. Nu doar să se autosesizeze de la televizor. Mi se pare că demersurile procurorului interimar de la acea vreme, Bogdan Licu, au fost exclusiv bazate pe informații de la televizor și de pe Facebook. Acțiunile lui au fost bazate exclusiv pe emoția publică. Nu cred că poți să te joci cu viața unui copil, să ceri suspendarea efectelor adopției, anularea adopției pe baza faptului c ai văzut tu la televizor și te-ai încărcat de emoție, niște videouri trunchiate, niște informații false și pe baza lor îți permiți să mergi în instanță și să aduci ca singur argument emoția publică.

Avem mulți prieteni și rude în România, de dragul lor noi credem că România bunului simț va învinge și nu această teamă permanentă că niște oameni care au aflat de pe facebook că cineva din America ne-a furat nouă un copil de la sat și îi fură rinichii. Nu cred că asta e România!”, a povestit mama adoptivă a Sorinei la TVR.