Alex Bodi și-a sărbătorit recent ziua de naștere într-un club de fițe. Alături de el au fost prieteni și cunoscuți, dar și actuala lui soție, Bianca Drăgușanu, și fosta iubită, Raluca.

Nu este prima dată când Bianca Drăgușanu se întâlnește cu femeia care i-a dăruit un copil lui Alex Bodi. Cele două femei chiar s-au împrietenit și au publicat de multe ori imagini în care apar amândouă în oraș sau în club. La petrecerea de ziua afaceristului, Raluca s-a fotografiat alături de fosta prezentatoare de televiziune și a publicat imaginea pe internet. „Frumusetea mea!❤️”, a scris ea în dreptul imaginii, semn că este prietenă cu actuala parteneră a lui Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost la un pas de divorț

Bianca Drgușanu și Alex Bodi ar fi trebuit să divorțeze pe data de 3 decebrie, la o lună după ce frumoasa blondină a depus actele. În ultimele săptămâni cei doi soți s-au afișat din ce în ce mai mult împreună și au renunțat momentan la ideea de a despărți.

”Pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București.

Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea. Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune, în urmă cu ceva timp.