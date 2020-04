In articol:

Echipa Faimoșilor a pierdut meciul pentru imunitate. Războinicii au câțtigat jcul cu scorul de 10 la 8, iar adeversarii lor au primit cu dezamăgire vestea că unul dintre ei va pleca acasă.

Mihai Onicaș a fost votat spre eliminare de mai bine de jumătate din echipă. După cum a recunoscut chiar el, în ultima perioadă nu a adus foarte multe puncte Faimoșilor.

a anunțat Dan Cruceru la Survivor

„Am susținut încă de la început noțiunea de echipă și de aceea consider că am ajuns până aici. Am încercat să distrugem bisericuțele. Cei care au crezut în noi, nu e vorba doar de Asiana, Ghiță… mă bucur că nucleu echipei m-a susținut în acest demers”, a spus Mihai Onicaș, înainte de afla rezultatul votului.

„Mă bucur enorm că am ajuns până aici, nu aș călca pe cadavre ca să merg mai departe. M-ar fi durut să fiu cu Emy la nominalizare. Plec mândră oricum ar fi , mi-a întărit valorile, principiile și mi-a dat o lecție de viață. Voi pleca fericită”, a spus Elena de la Faimoși înainte de a afla dacă rămâne sau părăsește competiția Survivor România.

„Următorul concurent care părăsește Survivor România 2020 este Mihai Onicaș!”, a anunțat prezentatorul Dan Cruceru.

Citeste si: ​Topul kilogramelor – Cezar Juratoni castigator; afla cate kilograme au slabit concurentii de la „Survivor Romania”

Faimoșii, în lacrimi la eliminarea lui Mihai Onicaș de la Survivor România

Cel care a părăsit competiția Survivor a fost Mihai Onicaș. Asiana a izbucnit în lacrimi când a auzit verdictul.

a spus Mihai Onicaș cu lacrimi în ochi.