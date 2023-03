Lacrimi și strigăte de jale la căpătâiul lui Cristian, directorul din Tecuci care a intrat cu mașina într-un TIR. Elevii și-au luat rămas-bun în ropote de aplauze de la cel care le-a călăuzit pașii: "Drum lin, domn' profesor!"

In articol:

Durere fără margini la înmormântarea lui Cristian Stănilă, directorul școlii din Tecuci, care s-a stins din viață în urma unui accident rutier, după ce a intrat cu mașina într-un TIR pe E85. În vârstă de 37 de ani, Cristian și-a încheiat socotelile cu viața, însă înainte de a recurge la gestul necugetat, bărbatul i-a lăsat un mesaj de adio fostei sale soții, mama copilului lui.

Luni, 20 martie, Cristian a fost condus pe ultimul drum, fiind dus într-un sicriu acoperit în curtea școlii, acolo unde elevii și colegii săi și-au luat rămas bun de la cel care a fost directorul instituției.

De asemenea, mesajele de ”Adio” au curs și pe rețelele de socializare, cei ce l-au cunoscut pe Cristian fiind în stare de șoc: "E foarte greu de exprimat în cuvinte ce simțim noi în aceste momente...E de necrezut că vorbim despre Cristian la timpul trecut. A fost un exemplu de director, profesor, coleg și prieten. Ambițios și profesionist, s-a dedicat școlii, identificându-se total cu aceasta. A făcut-o să strălucească și a strălucit împreună cu ea. Trecerea aceasta bruscă ,,dincolo de orizont,, ne bulversează și ne întristează profund pe toți, oameni ai școlii sau nu...Îi vom păstra vie amintirea și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Ne rugăm la Dumnezeu să-l ierte, să-l primească în Împărăția Sa și să-i dea liniște și odihnă veșnică. Rămas bun, Cristi!", "Odihnă veșnică, Cristian...Mesajul este profund....uneori parcurgem cățiva pași înapoi...dar greu pricepem de ce! Drum lin Domn, profesor! Dacă am învăța să iubim, nu am mai fi așa răi încât să criticăm o situație de care nici nu avem habar, să judeci o carte după copertă, înseamnă lipsă de cultură și respect! Dacă judeci oamenii, nu ai timp să iubești, Ar trebui să învățăm să-i privim pe oamenii,mai mult în lumina suferinței lor, și nu în funcție de căderea pe care au avut-o! Cât despre Dl. Cristian, se pot spune numai cuvinte de laudă, un om care cernea doar din privire bunătate și succes! Iar pentru cârcotași, nu uitați un lucru: în viață,esențiali sunt cei care contribuie la formarea ta ca om, cei care te îndrumă și îți oferă,pe lângă cunoștiințele de bază libertatea ta de a alege ce vei fi pentru viitor! Putem umple multe pagini cu aspecte ale activității sale ca profesor, chiar ca și om.....dar e mai bine să fii original și să lași să se așterne liniștea și lumina către cel care mai ieri, era prietenul tuturor, al copiilor fără posibilități, exigent și generos, strălucit și capabil să te formeze într-o lume plină de ură! Drum lin spre liniște și lumină! Odihnă veșnică!", "Drum lin către îngeri,domnule director!".

Mesajul pe care Cristian i l-a lăsat fostei soții, înainte de a-și pune capăt zilelor

Înainte de a recurge la gestul necugetat, Cristian i-a lăsat un mesaj de ”rămas-bun”, fostei sale soții, respectiv mama copilului lui, în care o ruga să aibă grijă în continuare de fiul lor, Ștefi. În același mesaj, bărbatul a mai precizat că nu se poate ierta pentru greșelile din trecut, motiv pentru care și-a încheiat socotelile cu viața.

„Când vei citi acest mesaj…nu voi mai fi…vei afla că am făcut accident cu un TIR…Asta trebuie să ştie Ştefi de acum încolo…tati e un înger care îi va veghea de sus….Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani şi ceva….nu m-am împăcat niciodată cu asta….ultimii 2 ani au fost groaznici ….fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă…fără o familie …da…Acea femeie m-a omorât cu adevărat …ţi-am lăsat toţi banii transferaţi în cont 300 milioane am transferat pentru Ştefi…să nu ştie nimeni….atât mai am…să te desurci o perioadă cu Ştefi…nu am fost un tată bun pentru Ştefi în ultimii 2 ani…merita un om care să îi fie alături zi de zi…am pierdut multe momente când puteam fi lângă el…am fost de atâtea ori apăsat şi nervos când era cu mine…el voia doar să se joace şi eu nu eram în stare să îi ofer asta…ai grijă de puiul nostru…am încredere în Cosmin că va fi lângă voi…te iubesc Ştefi. Să faci rost de certificatul de deces şi să îi faci lui Ştefi pensie de urmaş” , este mesajul pe care bărbatul l-a trimis fostei soții.