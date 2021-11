Lambada, prima reacție după dezvăluirile revoltătoare făcute chiar de mama ei: ”E greu să ierți”

In articol:

Mare scandal în familia lui Tzanca Uraganu! Mama Lambadei a făcut dezvăluir cutremurătoare legate de faptul că fiica ei ar fi luat bătaie de la celebrul manelist. Tocmai din acest motiv, Tzanca ar fi fost prins în Germania de frații Lambadei, cei care i-ar fi aplicat o ”corecție”, în mijlocul străzii.

După multe zvonuri și multe adevăruri, Lambada a avut abia acum o primă reacție, pe internet. Mama fetiței lui Tzanca a postat un videoclip cu un mesaj cu subînțeles: ”. Momentan, blondina nu a oferit detalii despre presupusul incident, în urma căruia familia ei a răbufnit.

Citeste si: Ipoteză explozivă: Tzancă Uraganul a fost stâlcit cu bătaia din cauza lui Dani Mocanu! Un celebru interlop i-a dat ”interzis” în Europa! Dezvluiri exclusive

Lambada [Sursa foto: Instagram]

Soacra lui Tzancă Uraganul, acuzații șocante la adresa manelistului

După apariția respectivelor imagini, mama Lambadei l-a amenințat pe Tzancă Uraganul că va merge la poliție, spunând că fiica ei este ținută sechestrată în casa acestuia.

Citeste si: De ce nu a avut niciodată copii Petrică Mâţu Stoian? A fost marea supărare din viaţa artistului- bzi.ro

Citeste si: Soacra lui Tzancă Uraganul, acuzații șocante la adresa manelistului: ”O ține pe Lambada în lanțuri”! Motivul real pentru care cântărețul ar fi fost bătut în Germania! Dezvăluiri exclusive

” Să-și bage mințile în cap, s-o trimită pe fata mea acasă, să n-o mai țină sechestrată și bătută. Să fiu a d... de n-oi ajunge la Capitală, la București (Poliția Capitalei, n.r.) pentru el. Nu ia nimeni în seamă ce face b... ăsta... să luați măsuri pentru fata mea, s-o aduceți acasă că e sechestrată. Am sunat-o acum și e bătută și o ține în lanțuri.

Aseară am văzut un live pe care l-a făcut Mădălina. Ea l-a obligat s-o bată, s-o chinuie, s-o aducă în fața ei, să vadă ea cum o chinuie și cum o bate. De ce o mai ține pe Lambada, că nu e nevasta lui decât ”la vrăjeală” și o ține ca pe o menajeră.

S-o pună pe fufa aia cu c... și cu ț... mari (Marymar. n.r.) să facă live pentru Mădălina, că acum aia e nevasta lui. Nu mai e Lambada. Dacă nu o trimiți acasă o să ajung la cea mai mare secție de poliție din Capitală”, a spus mama Lambadei.

Vezi AICI imaginile.