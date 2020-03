Iar acum, Larisa de la ”Puterea Dragostei” are o nouă colaborare în domeniul muzical, cel ales pentru a cânta alături de ea fiind chiar Dani Prințul Banatului.

Culmea este că piesa pe care Larisa de la ”Puterea Dragostei” și Dani Prințul Banatului vorbește despre o poveste de dragoste dificilă, iar cei doi joacă rolul celor doi îndrăgostiți pentru videoclipul cu pricina. Mai mult chiar, regizorul este actualul iubit al Larisei, Adrian Iancu, bărbatul cu care s-a cunoscut la ”Puterea Dragostei”

”Povestea melodiei este despre doi îndrăgostiți care au o dragoste cu certuri cu împăcări, însă până la urmă iubirea lor triumfa și trăiesc fericiți. Am ales să creez această poveste cu Dani Printul Banatului căci el este un bun prieten de a lui Adrian și, petrecând niște seri împreună la rummy, am început să cântam și ne-am dat seama că timbrele noastre se potrivesc. Culmea, eu aveam deja trasă melodia asta, dar cu altcineva dar, după ce am stat de vorbă, am decis să tragă și el o versiune să vedem dacă sună mai bine și așa a ieșit melodia aceasta! Iar în piesă vorbim despre realitate, adică despre faptul că iubirea perfectă nu exista decât în momentul în care îți găsești celălalt întreg! Clipul este fantastic deoarece s-a creat o iluzie a cuplului perfect însă când totul revine la realitate lucrurile nu stau întotdeauna așa. Iar clipul este, evident, cu atât mai bun cu cât a fost făcut de iubitul meu, Adrian Iancu”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-au asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt!

ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .