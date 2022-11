Larisa Drăgulescu a divorțat încă din octombrie, în secret. Fosta soacră nu a acceptat-o ca noră: ”Mai bine că n-am cunoscut-o”

In articol:

Larisa Drăgulescu pare că are noroc în toate, mai puțin la capitolul amor. Dacă în urmă cu un an anunța public că se căsătorește, iată că acum, tot în mod public, a recunoscut că este iar o femeie singură și disponibilă.

Fosta soție a gimnastului și Marian Bogdan și-au spus adio încă de la sfârșitul lunii trecute, totul întâmplându-se în mare secret.

Citește și: Marian Drăgulescu, pregătit de însurătoare! Gimnastul, primele declarații despre nuntă: „Legalizăm și noi relația”

Larisa Drăgulescu a divorțat încă din octombrie, în secret [Sursa foto: Facebook ]

Larisa Drăgulescu este iar o femeie singură

Pe 27 octombrie, spune roșcata, ea și cel care acum îi este doar prieten au semnat actele de divorț și fiecare a pornit pe un alt drum.

Citeste si: Geta Sterp, de partea părintelui Calistrat: „Îl felicit din tot sufletul”- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Distanța a fost unul dintre motivele pentru care și-au spus adio. Și asta pentru că tânărul nu a luat în calcul să se întoarcă în România, iar Larisa Drăgulescu, deși a încercat, nu a putut lăsa România în urmă.

Ea spune că are tot ce vrea aici, în țară, că nu-i lipsește nimic, fapt ce a făcut-o să realizeze că mutarea peste hotare nu i-ar fi deloc prielnică.

„Am divorțat deja, divorțul s-a terminat. Pe 27 octombrie a fost ultima semnătură. Pur și simplu distanța ne-a separat. Noi comunicăm în continuare prin telefon, ne înțelegem foarte bine, însă nu am putut fi împreună și fizic, pentru că eu am vrut să stau în România, iar el a vrut să rămână în Germania. A fost la distanță în ultimul an, în rest nu, pentru că eu am stat o perioadă foarte lungă în Germania, pe timpul pandemiei a stat și el mai mult cu mine acasă. În ultimul an, el a hotărât să plece și să stea mai mult acolo. Nu a luat în considerare să se mute în România. Inițial, și eu am crezut că așa voi face, dar mi-am dat seama că îmi place prea mult la mine acasă, am absolut de toate, nu-mi lipsește nimic”, a spus Larisa Drăgulescu la TV.

Mai mult decât atât, se pare că nu doar distanța ar fi fost problema cuplului. Conform spuselor Larisei, fostul ei soț, cel de-al doilea, și-ar fi dorit tare mult să devină cât mai repede tată, în timp ce roșcată spune că nu se grăbește să mai facă un copil, ea având deja doi, din mariajul cu gimnastul Marian Drăgulescu.

Citește și: Cât câștigă Larisa Drăgulescu din Onlyfans. Nu o să-ți vină să crezi câți bani îi intră lunar în conturi

Și, totodată, un alt obstacol în calea iubirii lor ar fi fost și mama lui Marian Bogdan. Fosta soacră nu ar fi acceptat-o încă de la început pe Larisa ca noră, tocmai de aceea nici nu s-au cunoscut față în față niciodată.

„ Probabil (n.r. a fost o influență și mama lui), nu știu. Nu am cunoscut-o nici până acum. Cred că am vorbit o dată la telefon, dar demult. Nu a fost niciodată de acord cu relația noastră și cam atât, nu am avut discuții prea mari. Poate că este mai bine că n-am cunoscut-o. Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am încercat, poate dacă nu încercam, îmi părea rău”, a mai spus ea.