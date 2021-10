Larisa Drăgulescu, detalii dureroase despre afecțiunea fiicei sale! Beatrice, fiica lui Marian Drăgulescu, prima apariție după ce a suferit a șasea operație: "Cholesteatomul «mănâncă» tot ce se află în interior, în căpușor"

In articol:

Beatrice Drăgulescu, fiica lui Marian și a Larisei Drăgulescu, a trecut prin clipe de coșmar în ultima vreme, din cauza problemelor de sănătate. Încă de la naștere fetița a fost diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală profundă.

Adolescenta a fost operată a șasea oară din cauza unei tumori benigne, în urma căreia i-au fost înlăturate toate organele urechii interne. Acum, tânăra a apărut alături de mama ei pentru prima oară la tv după intervenția suferită și au povestit cum decurge recuperarea, dar și care este starea de sănătate actuală a fetei.

Larisa Drăgulescu, sfâșiată de durere, după ce fiica ei a fost operată a șasea oară

Larisa Drăgulescu nu dorește nimănui să treacă prin ce a fost nevoită să treacă ea. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a povestit că s-a rugat neîncetat ca fiica ei să se însănătoșească complet și să fie bine după cea de-a șasea operație. Beatrice Drăgulescu a fost operată până acum de 6 ori, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră beningă, ce a recidivat de fiecare dată.

La ultima intervenție, mama adolecentei a trebuit să aleagă, cu lacrimi în ochi, ca organele urechii interne ale fiicei ei să fie înlăturate de către medici, pentru ca aceasta să nu mai treacă prin același calvar, încă o dată.

Larisa și Beatrice Drăgulescu [Sursa foto: Facebook]

În timp ce tânăra se afla în operație, Larisa Drăgulescu își cerea iertare pentru decizia pe care a luat-o și îi transmitea fiicei sale pe Facebook că speră să fi ales corect pentru ea: "Inima mea este în operație de ceva timp. Așteptăm… mai sunt câteva ore. Sper din toată inima că am luat cea mai bună decizie pentru tine. Petrosectomie subtotală radicală. Cholesteatom. Hipoacuzie neurosenzorială bilateral-profundă.

P.S: Să nu mă cerți niciodată că am ales aşa. Este cea de-a 6-a operație și cred că cea mai grea dintre toate. Şi, ca de fiecare dată, ne rugăm la Dumnezeu să fie ultima intervenție medicală, să scăpăm de acest cholesteatom care ne supără de mulți ani. Te iubesc din toată inima mea!!", a fost mesajul postat de fosta soție a gimnastului, pe contul personal de Facebook, în timp ce Beatrice se afla pe masa de operație.

Larisa și Beatrice Drăgulescu [Sursa foto: Facebook]

Cum se simte acum fiica lui Marian Drăgulescu?

La puțin timp de când a suferit intervenția chirurgicală, Beatrice Drăgulescu se simte bine și continuă recuperarea, respectând cu exactitate indicațiile medicilor.

Intrată prin Skype în emisiunea lui Cristi Brancu împreună cu fiica ei, Larisa Drăgulescu a declarat că i-a fost extrem de dificil să ia o decizie în privința operației, de teama că adolescenta îi va reproșa mai târziu alegerea făcută: "A trebuit să aleg dacă să i se scoată urechea internă definitiv sau nu, pentru a evita o altă recidivă a bolii și a fost foarte dificil să aleg acest lucru. Am ales bine, se simte foarte bine acum. Operația aceasta a fost cea mai grea, pentru că s-au produs și fizic niște schimbări.

Am zis să nu mă certe niciodată. Mi-a fost teamă, fiind adolescentă, să nu se supere dacă se vede ceva diferit la urechiușe sau în zona buricului, de unde i s-a luat o părticică din piele pentru a se face reconstrucția urechii. Nu mai știu ce să mai fac pentru a evita această problemă, să nu mai recidiveze. De fiecare dată am ales să se scoată doar acest cholesteatom. Însă acum am stat, m-am gândit, m-am consultat cu medicii dacă să scoată tot ce este înăuntru, pentru a evita încă o operație. A fost greu pentru noi toți să luăm o decizie.", a mărturisit fosta soție a lui Marian Drăgulescu, în emisiunea amintită.

Totuși, Larisa a precizat că Beatrice se simte mai bine acum și a fost externată, urmând ca pe viitor să respecte medicamentația pe care o are, pentru ca boala să nu recidiveze: "Acest cholesteatom nu provoacă doar lipsa auzului, mănâncă tot ce se află în interior, în căpușor. Structura osoasă și organele din urechea internă. Acum ne-am externat, continuăm cu niște tratamente pentru imunitate, să o ținem sub control. Să evităm să fie organismul slăbit pentru a nu apărea vreo recidivă.", a încheiat Larisa Drăgulescu, pentru sursa citată.