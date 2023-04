Larisa Drăgulescu, în culmea fericirii! Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a aflat sexul bebelușului și a împărtășit totul cu fanii

In articol:

Larisa Drăgulescu a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că va deveni mamă pentru a treia oară, atunci când a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care s-a afișat mândră cu burtica de gravidă.

Recent, însă, fosta soție a lui Marian Drăgulescu le-a făcut o altă bucurie fanilor de pe rețelele de socializare, căci a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl va aduce pe lume în doar câteva luni.

Citește și: Cum a reacționat Marian Drăgulescu când a aflat că fosta lui soție este însărcinată. Larisa Drăgulescu a dezvăluit ce mesaj i-a transmis gimnastul: "Avem o relație foarte ok"

Citeste si: Slujba de Înviere 2023: La ce oră se ia Lumina Sfântă? Tradiții și obiceiuri de Paște- kanald.ro

Citeste si: Mărturiile Alexiei, fetița cu mâinile replantate după un accident: „De ce să mă simt negativ dacă sunt acum bine?”| VIDEO- stirileprotv.ro

Mai precis, tânăra a postat o imagine în mediul online, fiind surprinsă în timp ce ține în mâini un articol vestimentar de culoare albastră. Bineînțeles, alături de fotografie, Larisa Drăgulescu a scris și un mesaj, respectiv: „Este un băiat”.

Cum a reacționat iubitul Larisei Drăgulescu, atunci când a aflat că va deveni tată

Deși Larisa Drăgulescu nu a vorbit până acum despre tatăl celui de-al treilea copil al său, dar nici nu a dezvăluit identitatea acestuia până acum, recent însă, în cadrul unui interviu, tânăra a povestit cum a reacționat iubitul ei, atunci când a primit vestea că va deveni tată, mai ales că bărbatul este și pentru prima dată în această postură.

Citește și: Larisa Drăgulescu, însărcinată în primul trimestru, a apărut cu vânătăi pe burtică! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fosta soție a lui Marian Drăgulescu?!

„A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent. Ne merge foarte bine relația”, a spus Larisa Drăgulescu, pentru un post TV.