Larisa Drăgulescu, în vizorul ANAF-ului! Decizia pe care a luat-o fosta gimnastului, după ce s-au anunțat controale riguroase pentru românii care fac bani pe internet

Larisa Drăgulescu este creatoare de conținut pentru o platformă destinată adulților, iar din activitatea sa se alege cu sume frumoase lună de lună. Astfel, inspectorii ANAF i-au luat în vizor pe cei ce fac bani pe internet, iar vedeta a făcut o serie de declarații despre cum gestionează ea situația în cazul unui control de rutină din partea instituției.

În acest sens, Larisa Drăgulescu susține că nu are nici cea mai mică emoție privind acest aspect, având în vedere că are grijă să fie la zi cu toate taxele. În plus, tânăra și-a angajat chiar și o contabilă care se ocupă de tot atunci când vine vorba de sume.

Cât câștigă Larisa Drăgulescu din Onlyfans. Nu o să-ți vină să crezi câți bani îi intră lunar în conturi

„Nu am niciun fel de emoție pe treaba asta anunțată de cei de la ANAF. Eu sunt cu taxele si impozitele plătite la zi. Nu fac niciodată chestiuni de genul ăsta, cum ar fi să uit să-mi plătesc datoriile la stat.

Tocmai de aceea am angajat o contabilă care se ocupă de administrarea câștigurilor și impozitelor pe care le am de plătit și totul decurge foarte bine”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit Playtech.ro.

Fiica Larisei și a lui Marian Drăgulescu a împlinit 18 ani

Fiica Larisei și a lui Marian Drăgulescu, Beatrice, a împlinit vârsta majoratului, iar părinții săi au avut grijă să organizeze fericitul eveniment în cel mai mic detaliu.

Larisa și Marian Drăgulescu se reunesc pentru majoratul fiicei lor. Evenimentul i-a costat mii de euro pe foștii soți: ”Va fi fastuos, ca la nuntă sau botez”

Adolescenta s-a bucurat de o petrecere fastuoasă, iar costurile organizării acesteia s-au ridicat la sume enorme. De asemenea, la scurt timp după fericitul eveniment, Larisa Drăgulescu a oferit și o serie de detalii despre majoratul fiicei sale.

„Ea a fost destul de modestă, nu și-a dorit nimic special, a vrut să fie surpriză, nu a vrut să vadă tortul, sala, aranjamentul, a vrut să fie surprinsă. Singurul lucru pe care și l-a dorit, a spus că vrea să arate ca o prințesică în ținuta ei. Partea de sus a fost un corset cu cristale, iar partea de jos a fost fusta de la rochia mea de mireasă de la nunta cu Marian. Tortul a fost alb cu roz, mare, pe trei etaje. Au fost 70 de persoane, am încercat să ne limităm la 70, altfel puteam să ajungem la mult mai mulți. Costurile au fost pe măsură, cam câteva mii de euro, nu mai contează. Important e că a ieșit foarte frumos, așa cum ne-am dorit” , a povestit Larisa Drăgulescu.