Larisa Drăgulescu nu se lasă de Onlyfans nici gravidă! Fosta soție a lui Marian Drăgulescu se laudă cu câștiguri colosale: „Chiar mai bine decât înainte. Nu am de ce să renunț”

Larisa Drăgulescu radiază de fericire, asta pentru că fosta soție a lui Marian Drăgulescu este însărcinată pentru a treia oară. Ei bine, nu mai este un secret pentru nimeni că tânăra activează pe o platformă dedicată adulților, respectiv OnlyFans, de o perioadă lungă de timp, iar aceasta susține că nu va renunța la aceasta nici acum, pe timpul sarcinii.

Deși are un salon de înfrumusețare și are și câteva proprietăți pe care le-a închiriat, Larisa Drăgulescu susține că tot platforma pentru adulți îi bagă bani frumoși în buzunare, explicând că nu are niciun motiv să se oprească din activitate.

„Eu activez în continuare pe Only Fans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și video-uri și să-mi intre banii. De aici am și cele mai multe venituri. Am în continuare și salonul de înfrumusețare și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte.(...) M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică ”, a mai spus Larisa Drăgulescu pentru FANATIK .

Mai mult decât atât, Larisa Drăgulescu a mai explicat că, în privința activității ei, noul iubit a fost chiar înțelegător: „Iubitul meu înțelege ceea ce fac. El are job-ul lui în IT, eu pe al meu, dar nu intrăm în detalii. Prefer să fiu discretă în privința lui”.

Însărcinată în aproape 5 luni, Larisa Drăgulescu nu poate renunța la tratamentul injectabil

Larisa Drăgulescu este însărcinată în 4 luni și jumătate, iar aceasta va deveni mămica unui băiețel în doar câteva luni. Din nefericire, însă, pentru fosta soție a lui Marian Drăgulescu lucrurile nu sunt tocmai roz, căci tânăra suferă de trombofilie, motiv pentru care i s-a administrat un tratament injectabil, pe care trebuie să-l respecte cu sfințenie.

„Fac injecții anticoagulante în burtică. Mi le fac singură, deși la început mă dureau. Acum m-am obișnuit, nu-mi mai este teamă. Va trebui să fac aceste injecții încă o lună și jumătate după naștere. Îmi este din ce în ce mai greu. Noaptea îmi este cel mai greu, mă ridic din pat greu și nu prea mai pot să dorm. Nu am avut prea multe grețuri sau amețeli, doar câteva vărsături. Obosesc și foarte repede, mă simt mare și grea și nici nu am voie să fac efort”, a mai spus Larisa Drăgulescu, pentru aceeași sursă.

Larisa Drăgulescu [Sursa foto: Instagram]