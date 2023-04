Larisa Drăgulescu nu vrea să mai audă de căsătorie! A spus clar și fără rețineri de ce nu vrea să facă nuntă cu actualul iubit, cel care o face mămică pentru a treia oară: „Fiecare rămâne pe numele lui”

In articol:

Larisa Drăgulescu urmează să devină mămică pentru a treia oară și este tare mândră! Însărcinată în 4 luni și jumătate, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a vorbit despre căsătoria cu tatăl copilului ei, explicând clar și fără rețineri că nici nu vrea să mai audă de nuntă și, în special, de acte.

Mai precis, Larisa a explicat că documentele căsătoriei nu o vor ajuta cu nimic pe viitor, motiv pentru care ea și iubitul ei au decis să nu se căsătorească, cu precizarea că atunci când se va naște bebelușul, acesta va lua numele tatălui său, fără nicio problemă.

Citește și: Larisa Drăgulescu, în culmea fericirii! Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a aflat sexul bebelușului și a împărtășit totul cu fanii

Citeste si: Primele declarații date de Anamaria Prodan, după ce a fost dezvăluit numele iubitului pe care l-a ținut ascuns: „Este un bărbat cu «B» mare”- kanald.ro

Citeste si: Copii loviți de tir pe trecerea de pietoni, în Iași. Băiatul cel mare e în stare de șoc după ce și-a văzut frățiorul ucis- stirileprotv.ro

”Nu doresc să mă mai căsătoresc, nu mai vreau să facem niciun fel de act, important e să ne înțelegem noi bine, nu are nicio relevanță că vine un copil și nu avem noi acte, trebuie să ne concentrăm pe copil, sunt multe de făcut pentru copil, nu ne ajută cu nimic altele, fiecare rămâne pe numele lui, pentru ce să mai schimbăm, mai rău ne-am încurca. Bineînțeles, copilul va lua numele lui și este suficient”, a declarat Larisa Drăgulescu, pentru Spynews.ro.

Larisa Drăgulescu va naște prin cezariană

De asemenea, Larisa Drăgulescu a vorbit și despre nașterea celui de-al treilea copil, explicând că recomandarea medicului a fost să-l aducă pe băiețelul ei pe lume printr-o operație de cezariană.

Citește și: Însărcinată în 3 luni, Larisa Drăgulescu se luptă cu o boală grea! Viitoarea mămică are nevoie zilnic de injecții

”Iubitul meu și-a dorit doar ca bebelușul să fie sănătos, el se bucură, m-a lăsat pe mine să mă bucur de tot, nu se bagă. Acum trebuie să ne gândim din nou la nume de băiat, trebuie să revopsim și camera, dar avem timp. O să nasc în luna septembrie. O să fac cezariană, am celelalte două nașteri natural, dar nu mai e indicat acum să nasc natural, la aproape 39 de ani. Sper să fie bine, am puține emoții legate de operația în sine, eu am doar o operație de implant mamar, nu prea știu cum e, sper să fie bine, să mă recuperez bine, ușor”, a mai zis Larisa Drăgulescu, pentru aceeași sursă.

Larisa Drăgulescu [Sursa foto: Instagram]