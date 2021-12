Larisa Drăgulescu, situație incomodă la TV. Băiatul vedetei, întrebat ce crede despre meseria ei, de a se dezbrăca pe bani: „Orice ar face e mama mea”. Viitorul soț recunoaște că îi face pozele pentru clienți

In articol:

Larisa Drăgulescu a fost pusă într-o situație incomodă în direct, la TV, după ce băiatul ei a fost întrebat de către moderatorul emisiunii, unde erau prezenți, ce părere are despre meseria pe care o practică mama lui. Fiul vedetei nu a ezitat să răspundă și a vorbit clar și la obiect despre decizia mamei lui, de a se dezbrăca pe bani.

De asemenea, Larisa Drăgulescu susține că nu i-a fost ușor să ia o astfel de hotărâre, însă întâi a vorbit cu cei doi copii ai ei.

„ Nu este ușor să fac poze de asemenea natură, mai ales că am doi copii. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit cu băiatul, m-am gândit că este normal să fie mai sensibil. A zis că este de acord, este OK, eu decid.”, a declarat Larisa Drăgulescu într-o emisiune TV.

„ A fost o decizie destul de grea, dar orice ar face e mama mea și o iubesc, tot timpul o iubesc.”, a declarat băiatul Larisei Drăgulescu.

Larisa Dragulescu si baiatul ei [Sursa foto: Captură Video]

Iubitul Larisei Drăgulescu a ajutat-o în meseria pe care o practică

Partenerul de viață al Larisei Drăgulescu a explicat faptul că el a susținut-o pe iubita lui, în tot ceea ce face, ba chiar el i-a realizat o parte din fotografiile pe care le vinde, pentru a lua

ceva bani de pe urma lor.

„Mi-a explicat de la bun început ce trebuie să facă, am înțeles, am fost de acord. Am susținut-o, i-am făcut o parte din poze. I-am fost alături”, a povestit partenerul de viață al Larisei Drăgulescu.

