Larisa Iordache a ajuns de urgență pe masa de operație. Ce se întâmplă cu fosta gimnastă în aceste momente: ”Riscam să-mi pierd rinichiul”

Larisa Iordache, în vârstă de 27 de ani, este una dintre cele mai cunoscute campioane la gimnastică. Din păcate, anumite probleme de sănătate au făcut-o pe sportivă să pună stop activității, astfel că nu a mai mers la competiții din anul 2021.

Larisa Iordache, pe masa de operație

Fosta campioană este foarte apreciată pentru rezultatele sale în carieră și pentru felul ei de a fi. Iată că în prezent, problemele de sănătate ale Larisei nu s-au terminat și a trecut printr-o altă operație complicate.

Recent, fosta campioană a fost invitată în cadrul unei emisiuni unde a făcut mărtuisiri neașteptate despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Larisa Iordache a mărturisit că a ajuns la spital cu o criză foarte puternică de rinichi, febră și infecție. De asemenea, frumoasa șatenă a precizat că a avut noroc de un medic foarte bun care a operat-o rapid. Medicul i-a montat un stent cu care a stat o lună, pentru a putea elimina infecția și lichidul.

„Am ajuns la spital cu criză, cu febră, infecție, am avut noroc să dau de un medic foarte bun, care s-a ocupat de mine foarte bine. M-a pregătit cu ce se poate întâmpla. Am intrat în operație, mi-a montat un stent aproape o lună, pentru a putea elimina lichidul și infecția care se formase”, a mărturisit fosta campioană.

Larisa Iordache, mărturisiri dureroase: ”Riscam să îmi pierd rinichiul”

Medicul la care a ajuns Larisa Iordache a hotărât să o opereze de urgență, pentru a elimina orice risc.Chiar dacă i-a fost montat un stent prin care să elimine infecția și lichidul, fosta gimnstă a mai fost operată încă odată. Din fericire, Larisa Iordache și-a revenit la scurt timp, iar în prezent starea ei de sănătate este mai bună.

, ,Riscam să-mi pierd rinichiul. După o lună de zile, m-a operat din nou și medicul mi-a spus că trebuie să am noroc, ca să se spargă toată pietricica, pentru că era destul de mare.

Dacă nu, trebuia să-mi mai pună un stent o lună de zile și să mă opereze iar. Și aici intervine partea psihologică. Am reușit din fericire să scap, iar după 2 săptămâni mi-am revenit la ritmul normal, am mai făcut tratament, iar acum sunt foarte bine, dar am mare grijă. Beau apă mai mult decât o făceam înainte”, a mai spus Larisa.

În cadrul aceleași emisiuni, Larisa Iordache a făcut dezvăluiri și despre nuntă. Fosta campioană a mărturisit că se vede în rochia de mireasă, însă nu vrea să se grăbească deloc la altar. Sportiva este într-o relație serioasă și se simte mai bine ca niciodată.

„Mă văd într-o rochie de mireasă, normal, dar nu mă grăbesc absolut deloc. M-am îmbrăcat în rochie de mireasă, dar nu mă grăbesc cu absolut nimic. Nu sunt superstițioasă, nu am niciun fel de superstiție în afară de a intra cu dreptul într-o încăpere nouă, dar consider că atunci când vine vorba să îmbraci o rochie de mireasă pentru o femeie este un moment cu totul special”, a spus fosta gimnastă