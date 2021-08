Larisa Iordache a ajuns în România, după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Primele declarații făcute de gimnastă

Larisa Iordache [Sursa foto: Captură Video] 15:44, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Larisa Iordache a revenit acasă, în România, după ce a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gimnasta noastră a fost nevoită să se retragă din finala de la bârnă din cauza problemelor grave pe care le are la gleznă. Sportiva româncă nu a putut continua din cauza durerilor insuportabile de la gleznă și s-a retras cu câteva ore înainte de finala la bârnă.

”Am incercat si am sperat pana in ultima clipa pentru aceasta finala olimpica. Din pacate, iar, drumul meu este impietrit... durerea asta de la glezna pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut sa o fac pentru mine. Pentru mine si pentru fiinta care m-a impins pe drumul acesta, care din pacate nu mai este langa mine si nu mai pot obtine un cuvant de incurajare de la ea...😞 insa stiu ca am iubirea neconditionata a familiei mele. Va iubesc!❤️ Este greu, greu... pentru ca de data asta chiar am crezut ca o sa fie bine totul”, a fost o parte din mesajul transmis de Larisa Iordache, imediat după retragerea ei.

Larisa Iordache, primele declarații după ce a revenit acasă

" Aș fi putut risca o accidentare mult mai mare și prefer să fiu sănătoasă pentru a-mi fructifică momentele, în viață mea de zi cu zi, cât și în carieră de gimnastă. Sper din suflet să îmi revin, ușor, ușor. Și să mă întorc cu forțe noi, tratamentele să funcționeze. Și sper că în Japonia, în toamnă, să fiu pe podiumul mondial, să fiu eu mândră de mine cât și mama mea.

Decizia a fost foarte grea. A fost bulversantă, pentru că îmi doream atât de mult. Dar asta este, încercăm să remediem și să treacă problema, pentru a avea efectul cât mai bun. Cu siguranță aș fi fost pe podium dacă mi-aș fi făcut integralul excepțional, și foarte bine, așa cum știu eu. Și cu siguranță acum aveam o medalie de gât. Dar cu toate astea, sunt mândră de mine, pentru că am luat deciziile pe propria răspundere, și sunt destul de matură încât să încerc să jonglez cu mintea mea pentru a putea să trec peste cât mai repede.

Îmi iau vacanță. O să stau cu familia mea, pentru că mi-au lipsit foarte tare. O luna și o săptămâna cred că am plâns în fiecare seară, pentru că am plecat într-un moment foarte dificil, mie și lor”, a spus Larisa Iordache, imediat cum a ajuns în România.