”Eu sunt fată cuminte”, explică Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, motiv pentru care, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în studio a explicat și imaginile care îi dădeau împreună.

Mai exact, în weekend, într-unul dintre cluburile de la malul mării, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” s-a întâlnit, întâmplător, cu Cătălin Cazacu, iar cei doi s-au fotografiat împreună, existând imagini în care prezentatorul Kanal D o strânge în brațe pe frumoasa fostă concurentă a reality-show-ului matrimonial care a făcut istorie în televiziune.

Doar că, de fapt, între Cătălin Cazacu și Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” există o amiciție veche, așa cum a explicat chiar frumoasa fostă concurentă a emisiunii moderate de Andreea Mantea, în studoiul WOWbiz.ro. Astfel, când vine vorba de Cătălin Cazacu, prezentatorul TV de la Kanal D cu care s-a văzut în club și s-au distrat împreună, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a fost extrem de discretă. Dar, totuși, a precizat că, deși au existat zvonuri, între ei este doar o relație de amiciție. ”Noi ne știm de mai mult timp. Noi suntem prieteni de ani de zile, suntem prieteni și, pentru mine, Cătălin e un prieten special pentru că vorbesc cu el despre absolut orice. Nu e un prieten nou și, dacă e pe undeva, norma, ne vedem. El e singur, eu sunt singură, normal, ne-am întâlnit la mare , eram pe distracție și ne-am simțit foarte ok”, a mai explicat frumoasa Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, explică Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, la mare s-a văzut și cu colegi din emisiune. ”Am fost la mare, e deja al doilea weekend, iar weekend-ul viitor voi merge din nou. Îmi place la soare, la mare, merg pentru că merit după ce am stat cuminte în pandemie. Ne-am distrat și noi, la malul mării acum...”, spune Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

”M-am întâlnit cu multă lume prin cluburi... A fost full... Abia am putut să intru. M-am întâlnit cu Alex Bobicioiu, cu Bogdan Mocanu. Cu Bogdan Mocanu nu am vorbit prea mult, dar îl simt că e pe suferință, după iubita lui. L-am întrebat ce face în relație, dar mi-a zis că s-au despărțit și că ea a plecat în Italia. Nu am intrat mai mult în amănunte, nu am dezbătut problemele lui Bogdan Mocanu, pe malul mării, pe plajă, la foc... Mi-a spus că și-ar dori să se împace...”, ne-a mai dezvăluit Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” l-a sedus și abandonat pe Bogdan Mocanu

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, între ei nu s-a legat relația la care, probabil, câștigătorul primului sezon al ”Puterea Dragostei” și-ar fi dorit. ”Nu sunt foarte multe de spus... dar am simțit că nu este bărbatul potrivit pentru mine. Adică este un tip sufletist, un băiat extraordinar, am devenit amici, dar nu e fix ceea ce aveam eu nevoie”, a mai explicat Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.