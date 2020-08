Larisa Judele de la Puterea Dragostei a mers la furat

In articol:

Cu toate acestea, de curând, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a fost subiectul unui gest cât se poate de șocant pentru cei care o cunosc. Mai exact, după ce a vizitat o mănăstire, șatena a făcut un gest pentru care are de ce să se căiască.

Citeste si: Raju, melodie dedicată pentru Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”! Cum o descrie pe focoasa șatenă? Video

Citeste si: Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” explică relația cu Cătălin Cazacu după zvonurile care îi dădeau împreună: ”Sunt fată cuminte”

Citeste si: Larisa de la ”Puterea Dragostei” și Dani Prințul Banatului, poveste de iubire... cu năbădăi! ”S-a creat o iluzie a cuplului perfect”

Citeste si: Harry și Meghan, în casa miliardarului rus care a vrut să-și taie soția de față cu toată lumea - evz.ro

Mai exact, însoțită de o amică de-ale sale, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a mers să se reculeagă la una dintre mănăstirile din zona de munte, Mănăstirea Rupestră, și, apoi, simțind că vrea să fie și mai pătrunsă de spiritualitate, a dat o fugă și la Schitul din apropiere, pentru câteva momente de rugăciune fierbinte. Simțindu-se cu sufletul pur și reîncărcat cu energie divină, Larisa Judele a plecat, alături de amica ei, spre casă... Doar că, în ciuda rugăciunilor fierbinți și a vizitelor pe la mănăstiri și schituri, ”necuratul” a reușit să își bage codița...

Larisa Judele de la Puterea Dragostei a mers la furat

Nu de altceva, dar, la un moment dat, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a văzut pe marginea drumului un prun ale cărui crengi, încărcate de delicioasele poame, se sprijineau pe un gard. ȘI, fără să stea prea mult pe gânduri, i-a cerut amicei sale să oprească mașina pe marginea drumului și, fără nicio remușcare, sa repezit asupra prunelor, luând suficiente fructe cât să îi rămână și pentru câteva borcane cu gem.

”Tocmai ce am plecat de la mănăstire... Acum fur... Tu mai vrei?”, a întrebat Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” în timp ce, cu mare sârg, fura prunele din pomul aflat în curtea unui gospodar din drumul ei spre Alba Iulia. ȘI, încântată de ispravă, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” a urcat înapoi din mașină și a apăsat cu putere pe pedala de accelerație pentru a se îndepărta cât mai repede de ”locul faptei”.

Larisa Judele de la Puterea Dragostei a mers la furat

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” l-a sedus și abandonat pe Bogdan Mocanu

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, între ei nu s-a legat relația la care, probabil, câștigătorul primului sezon al ”Puterea Dragostei” și-ar fi dorit.

”Nu sunt foarte multe de spus... dar am simțit că nu este bărbatul potrivit pentru mine. Adică este un tip sufletist, un băiat extraordinar, am devenit amici, dar nu e fix ceea ce aveam eu nevoie”, a mai explicat Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, favorita lui Raju pentru videoclipuri

”Mi-a plăcut ideea pe care Raju mi-a propus-o, am ascultat melodia, mi-a plăcut enorm. Așa că, având în vedere că noi am mai colaborat, având în vedere că ne înțelegem foarte bine și că l-aș putea numi un prieten apropiat, am acceptat fără să stau pe gânduri. Filmările au durat o zi, ne-am distrat de minune și simt că videoclipul va fi extraordinar de frumos. Oricum, Raju, ca de fiecare dată, mi-a dat ocazia să îmi arăt talentele de actriță, iar mie asta îmi place la nebunie (râde, n. red.). Oricum, m-am simțit bine și asta se va vedea în clipul melodiei”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” despre videoclipul la care a lucrat cu Raju.