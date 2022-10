Larisa și Marian Drăgulescu se reunesc pentru majoratul fiicei lor. Evenimentul i-a costat mii de euro pe foștii soți: ”Va fi fastuos, ca la nuntă sau botez”

In articol:

Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți timp de trei ani, iar mariajul lor a ajuns la final în anul 2009. La vremea aceea, cei doi au ajuns în atenția opiniei publice și a oamenilor legii din cauza scandalurilor care au dus la divorț.

Însă, deși lucrurile nu au decurs cum trebuie între ei, din rodul iubirii lor au reieșit doi copii, fata, Beatrice, ajungând acum la vârsta majoratului.

Larisa și Marian Drăgulescu, majorat de fițe pentru fiica lor

Cum vremea a trecut și răul a fost dat uitării, în acest weekend, Larisa și Marian Drăgulescu se vor reuni de dragul fiicei lor.

” Duminică avem majoratul fetiței. Cu plăcere ne revedem, mai ales că face fata 18 ani și trebuie să ne distrăm. Am trecut peste ce s-a întâmplat cu fostul meu soț. Fiecare are relația lui și continuăm relația de părinți. Suntem în relații ok, vorbim. Ne vedem la toate evenimentele importante ”, a spus Larisa Drăgulescu, notează FANATIK.

Evenimentul ce va reuni familia, spune Larisa, va fi unul grandios.

Beatrice va petrece alături de zeci de invitați, într-un cadru de poveste, ce i-a făcut pe cei doi părinți să scoată mii de euro din buzunar.

Conform Larisei Drăgulescu, majoratul fiicei sale va semăna mai mult cu o nuntă, căci vor fi lăutari, mâncăruri alese și invitați de seamă, chiar și nume cunoscute.

” Va fi o petrecere mare și o să o organizăm împreună. Da, și financiar. Jumătate, jumătate. Vor fi în jur de 70 de invitați, la un restaurant în Reșița. Tematică, nu. Va fi așa… îmbrăcăminte ca o prințesică și cum se face la 18 ani, pe roz. Va fi cu lăutari, știi cum e la noi. Vor fi persoane cunoscute, dar din zona de la noi. Nu dau nume să nu se supere cineva. Va fi un majorat fastuos, cum se procedează la noi în Banat. Este ca la nuntă sau botez. Sunt costurile destul de mari. Câteva mii de euro, cam 6.000-7.000 de euro. Chiar ieri am fost la restaurant pentru ultimele detalii. Bine, ultimele, ultimele vor fi chiar în ziua majoratului ”, a mai spus fosta soție a gimnastului.

Iar pe lângă banii pe care i-au investit foștii soți în organizarea petrecerii, Beatrice este și norocoasa care va primi trei cadouri. Câte unul de la fiecare părinte, dar și un cadou venit la comun, din partea amândurora.

” Cadou a primit de la mine o pisică British Shorthair. De la taică-su vedem duminică. În afară de asta îi plătim amândoi fațete dentare ”, a spus Larisa Drăgulescu.

Și se pare că nu doar la capitolul bani au ajuns să se înțeleagă cei doi foști soți. După multele scandaluri în care au fost protagoniștii principali, acum Larisa și Marian se înțeleg de minune în toate privințele, chiar fiecare l-a acceptat și pe partenerul celuilalt, astfel că întâlnirile în patru decurg acum în termini normali.

”Fiecare va veni cu partenerul lui. Nu este prima întâlnire în patru, am mai fost și în vară. Actuala lui parteneră este foarte de treabă. Ne înțelegem foarte bine. Nu am nimic cu actuala. Noi am avut probleme cu cealaltă dinainte. Este totul foarte bine acum. Nu am de ce să mă plâng”, a conchis Larisa Drăgulescu.