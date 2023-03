Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital: ”M-am panicat” Ce i s-a întâmplat lui Milan, după ce vedeta a plecat de acasă

In articol:

Pentru că este weekend, seara trecută, Larisa Udilă a decis să ia o mică pauză de la rolul de mamă și să se distreze cu prietenii în oraș.

Doar că ceea ce părea a fi o seară liniștită, pentru brunetă, s-a transformat rapid într-un coșmar.

Nici bine nu a plecat de acasă, că a și trebuit să facă drum întors, pentru că fiul ei nu se simțea deloc bine.

„Momentul acela când face copilul febră și te întorci acasă.(...) Offf. Mergem la doctor”, a scris Larisa Udilă, pe InstaStory.

Milan a făcut febră și a ajuns la spital

Fără să dea alte detalii, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” și-a lăsat peste noapte urmăritorii îngrijorați, dar acum a revenit în atenția tuturor.

Tot pe Instagram, vedeta a spus că acum fiul ei se simte mult mai bine, de asta s-au ocupat medicii, dar și bunica, doar că seara trecută a tras o sperietură soră cu moartea.

Tocmai de aceea au și mers la spital, mai ales că Milan nu a mai avut decât un episod asemănător de stare de rău.

„Suntem bine! Avem roșu în gât. Sincer, m-am panicat, pentru că Milan nu a făcut febră până acum decât în Turcia (când am fost în vacanță). În rest, niciodată. Când am auzit că a făcut febră, mi s-a făcut rău și am mers direct la spital. Acum suntem bine. Mamaie ne-a pus oțet, am luat medicamente și febra a scăzut. Vă pupăm și vă mulțumim pentru grijă”, a spus Larisa Udilă, pe Instagram.

Pentru că este mamă și pentru că cel mic și starea lui de bine sunt cele mai importante pentru ea, bruneta spune că a învățat, cu trecerea timpului, să nu se mai panicheze din absolut orice.

Însă tot îi este greu să-l vadă suferind, mai ales că fiecare răceală îi aduce aminte și de prima oară când Milan a avut probleme de sănătate, ceea ce s-a întâmplat la doar trei luni de la naștere.

„Îmi amintesc când a răcit Milan prima dată. Avea 3 luni. Mi s-a părut că a venit sfârșitul lumii peste mine. Era atât de mic și eu nu știam cum să reacționez. Ne-am internat în spital. Ulterior, am fost mult mai puternică de fiecare dată când a răcit, nu m-am mai speriat așa de tare decât atunci când am plecat în vacanță în Turcia și a început brusc să tușească și să facă febră pentru prima dată”, a mai povestit influencerița, în mediul online.

Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital [Sursa foto: Instagram]