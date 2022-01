Larisa Udilă a ajuns de urgență la Spitalul de Arși, după un incident incredibil: „Am făcut o criză de nervi, am plâns, am urlat”

In articol:

Larisa Udilă a trecut printr-o experiență de coșmar în urmă cu doar câteva zile. Fiind răcită rău, l-a rugat pe Ogi, soțul ei, să oprească la o benzinărie, de unde să-și cumpere un ceai cald, ca să-i mai amelioreze usturimea din gât.

Ei bine, băutura nu era caldă, ci foarte fierbite, iar într-o fracțiune de secundă aceasta l-a vărsat fără voia ei pe ea. S-a ales cu răni destul de serioase și dureroase, ba chiar a fost nevoie de meargă la spital. Iată toate detaliile!

Larisa Udilă, la spital după ce a vărsat ceai fierbinte pe ea!

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” avea băutura în mână, atunci când soțul ei care se afla la volanul mașinii a intrat din neatenție într-o bordură. Pentru ca ceaiul să nu-i sară pe față, aceasta l-a aruncat pe jos, iar conținutul paharului a picat direct pe partea din spate a picioarelor ei. S-a ales cu răni mari, dureroase și destul de serioase, așa că a mers la Spitalul de Arși din Capitală de unde și-a luat tratamentul.

„Eram foarte răcită, am răgușit foarte tare și aproape că nu puteam să mai vorbesc deloc, așa că am decis să ne oprim la o benzinărie și l-am pus pe soțul meu să-mi aducă un ceai. La benzinăria respectivă ceaiul era foarte mare, cana foarte plină și nu avea capacul pus deasupra. Și i-am spus soțului meu să stea puțin să se răcească ceaiul. El, grăbindu-se acasă, a intrat într-o bordură și norocul meu a fost că nu am ținut ceaiul deasupra picioarelor, îl țineam în partea stângă jos.

În momentul în care am văzut că a intrat într-o bordură, de frică să nu cumva să-mi vină ceaiul fierbinte pe față, i-am dat drumul jos, dar tot a sărit din cană în spatele picioarelor. Am fost foarte supărată, am făcut o criză de nervi, am plâns, am urlat, am rămas și mai rău fără voce. M-am dus la Spitalul de Arși, mi-am luat o cremă de acolo și am avut grijă să îngrijesc cât se poate de mult rana. Deocamdată încă arată foarte nașpa, dar sper să nu rămân cu semn”, a declarat Larisa Udilă la un post de televiziune.

A trecut prin dureri insuportabile: „Am adomit urlând de plâns”

Zile întregi s-a confruntat cu dureri și usturimi groaznice și, în continuare, aceasta se plânge că a rămas cu semne destul de vizibile, care ar putea să-i pună bețe-n roate în ceea ce privește cariera ei de model și influencer.

„Am suportat niște usturimi îngrozitoare și am adomit urlând de plâns. Eu nu aveam acasă miere și ceai, din acest motiv m-am oprit la o benzinărie de lângă casă să-mi iau. Rana arată foarte urât, sunt două pete mai negre, pe piciorul meu și pe mine mă dezavantajează foarte tare asta pentru că jobul meu este să pozez, să fac filmulețe și atunci se vede orice aș îmbrăca scurt, dar sper că în timp nu se va mai vedea”, a mai explicat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”.

