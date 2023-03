Larisa Udilă a făcut o schimbare la care nimeni nu se aștepta! Motivul care a determinat-o pe brunetă să ia această decizie: „Zici că aveam mustață efectiv, mi s-a făcut rău”

In articol:

Larisa Udilă este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Pe parcursul timpului, aceasta a reușit să adune o comunitate impresionantă de fani, cu care comunică în fiecare zi.

Cu ceva timp în urmă, vedeta i-a lăsat cu gura căscată pe urmăritorii ei în momentul în care a mărturisit că vrea să renunțe la acidul din buze.

Vestea a fost cu atât mai șocantă pentru că Larisa nu s-a sfiit niciodată să mărturisească faptul că este o fană a îmbunătățirilor corporale.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Larisa Udilă, momente tensionate la cinema! Totul s-a întâmplat în timpul difuzării filmului: „Atac de panică. Eram traumatizată”

Citeste si: Motivul pentru care Rudel Obreja a murit. De ce boală groaznică suferea: „O boală destul de cruntă”- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

Larisa Udilă a revenit la buzele naturale

Bruneta a fost mereu sinceră și asumată în fața fanilor săi, așa că le-a mărturisit deja cu câteva săptămâni în urmă acestora că nu mai vrea să păstreze acidul din buze, pentru că nu se mai regăsește în forma actuală a acestora.

Vedeta spune că a realizat acest lucru în momentul în care filma un clip video și s-a văzut din lateral.

Din acel moment, bruneta nu a mai stat pe gânduri și s-a hotărât să revină, cel puțin pentru o perioadă, la versiunea naturală a buzelor sale.

„Pentru că de fiecare dată când mi-am pus acid, ori s-a întâmplat să rămân însărcinată și să migreze, ori mi s-a întâmplat să exagerez cu acidul. Dacă tu ești femeie și ți-ai pus acid, cred că știi că, la un moment dat, devine ca o dependență, adică ți se pare că ai prea puțin și mai vrei, și mai vrei, și ajungi într-un punct în care până și medicul îți spune să te oprești și tu nu te oprești și ajungi ca mine, adică într-un moment în care trebuie să-ți scoți acidul.

Momentul în care mi-am dat seama că trebuie să-mi scot acidul a fost când am făcut niște filmări pentru TikTok, am făcut un tutorial de make-up și camera era din profil, iar eu întotdeauna mă văd din față, nu din profil, deci când m-am văzut cum arătam din profil, zici că aveam mustață efectiv, mi s-a făcut rău și am zis gata. Până când nu mi-l topesc și stau puțin liniștită să mă obișnuiesc cu ele mici și apoi treptat o să-mi mai pun poate sau poate că nu, dar o să stau o perioadă fără acid.

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: „A fost un abuz din partea sistemului. Au pus la îndoială calitățile de părinte”. Sharon Stone a pierdut custodia fiului ei din cauza celebrei scene din „Basic Instinct”- radioimpuls.ro

Nu m-a durut(n.red. când a scos acidul), pentru că eu de fiecare dată când îmi fac intervenții la nivelul buzelor, îmi fac anestezie stomatologică și nu simt nimic, nu simt absolut nimic”, a precizat vedeta, pe contul ei de Instagram.

Influencerița a hotărât să devină mai naturală și i-a uimit pe fanii ei. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Larisa Udilă, mai sinceră ca niciodată! Cum se înțelege, de fapt, cu soacra ei?! A lăsat-o pe femeie să răspundă: „Ea să vă spună”