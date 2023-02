Larisa Udilă a făcut totul public, după ce mai multe persoane i-au scris același lucru. Imaginea de la care a plecat tot: „Am zeci de mesaje în care mi se spune că e Ogi”

In articol:

Larisa Udilă este prezentă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii din mediul online aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Recent, însă, tânăra a mers în vizită la bunica sa, acolo unde a descoperit o mulțime de fotografii cu ea de când era copil, motiv pentru care nu s-a abținut nicio clipă să le arate

și fanilor înfățișarea sa din copilărie.

Ei bine, însă, asemănarea dintre ea și fiul ei, Milan, este izbitoare, motiv pentru care mulți dintre urmăritorii vedetei au crezut că în imagini este chiar soțul ei atunci când era copil, Alexandru Ogică.

„Haha. Cred că am zeci de mesaje în care mi se spune că este Ogi/ Milan în poza de ieri. Eu sunt în poză”, a scris Larisa Udilă, în dreptul unor conversații cu fanii, care erau de părere că în fotografii este Alexandru Ogică.

Larisa Udilă l-a prins pe soțul ei când vorbea cu alte femei

Larisa Udilă a fost mai sinceră ca niciodată și invitată în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu, tânăra a dezvăluit cum și-a prins partenerul de viață, pe Alexandru Ogică, că vorbea cu alte femei.

"Nu aș ierta înșelatul, dar l-am prins. Nu am spus asta niciodată. Dacă o să povestesc asta, o să mă cert foarte tare cu soțul meu acasă. Stăteam liniștită în pat cu el, era un moment de iubire, eu pe telefonul meu, el pe al lui. Primesc un mesaj pe Instagram: Bună Larisa, îmi scrie soțul tău de pe un cont, iar când i-am scris pe contul lui, mi-a zis șterge mesajul că mă bagi la pușcărie. Eu am crezut că e cont fals cu numele lui. Stau și mă gândesc că poate nu e chiar așa. Am luat telefonul lui, am intrat pe Instagramul lui, pe care îl aveam și eu și ștersese mesajele cu tipa aia.(...) L-am întrebat de ce a șters mesajele. Mi-a spus pentru că sunt nebună și mă cert cu el. Eram fiartă, nu mai puteam. El nu știa să facă cont fals și i-am scris prietenului lui. Mi-a dat parola și contul și am intrat. Ce era acolo...Am vrut să plec. Mi-a zis că nu e chiar așa și a găsit el o explicație, care nu era plauzibilă absolut deloc. Atunci am trecut cumva peste, că mi s-a părut o copilărie și i-am dat ultima șansă. Nu ai de unde să știi dacă s-a întâmplat ceva mai departe de mesaje. Dacă Ogi m-ar înșela la modul real, nu ar mai avea viață fericită lângă mine, aș fi povara vieții lui, m-ar teroriza.", a declarat Larisa Udilă.