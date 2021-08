Larisa Udilă a postat prima imagine cu fiul ei, Milan! Vedeta și-a luat prin surprindere fanii

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram] 16:44, aug 4, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Larisa Udilă trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei. Tânăra mai are foarte puțin până la momentul în care ea și soțul ei își vor ține primul copil în brațe.

Viitoarea mămică a fost în urmă cu câteva ore la încă un control de rutină înainte de naștere și pentru că nu mai poate de nerăbdare a decis să împărtășească momentul și cu fanii de pe rețelele de socializare. Nu este zi fără ca ceasta să nu posteze pe conturile de social medica, însă de data aceasta le-a făcut internauților o surpriză în toată regula.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a postat prima imagine cu fiul ei, mai exact cu monitorul ecografului. Milan, așa cum îi va fi numele băiețelului, nu a vrut să coopereze astăzi, iar Larisa Udilă a plecat foarte dezamăgită din cabinetul medicului ginecolog, căci fiul ei a stat numai cu spatele și nu au putut să-i vadă și chipul.

„Astăzi am venit la eco și Milan nu vrea să stea la poze”, s-a plâns Larisa Udilă la InstaStory.

Câte kilograme va avea fiul ei la naștere

Larisa Udilă și soțul ei au încercat de nenumărate ori să aibă un copil, însă lucrurile nu s-au așezat pentru ei. În cele din urmă, cei doi au decis să facă o pauză, iar atunci s-a întâmplat minunea. Larisa Udilă a făcut un test de sarcină, iar surpriza a fost pe măsură, era însărcinată. Abia a putut să țină secretul doar pentru ea până a fost sigură că totul evoluează normal și și-a anunțat fanii.

Acum, Larisa Udilă este pe ultima sută de metri cu sarcina și a primit o veste care pur și simplu a șocat-o în urmă cu doar puțin timp. Este vorba despre câte kilograme ar putea avea Milan la naștere.

Ceea ce înseamnă că fiul ei este un voinic în toată regula.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Larisa Udilă pe parcursul sarcinii

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a trecut prin multe momente dificile în sarcină. A avut momente în care se simțea foarte rău, s-a îmbolnăvit de COVID-19, iar retenția de apă cu a cruțat-o deloc.

„Am și vomitat, am avut și Covid, am avut și diagnostice false, am avut de toate.(...) Am avut Covid în luna a 5-a. A fost cel mai mare coșmar. Nu m-am așteptat. Și părinții mei au contractat Covid și soțul meu. Alex a făcut febră, eu nu am făcut febră, dar am tușit într-un hal, simțeam că-mi iese copilul din burtă. Am luat antibiotice”, a povestit în urmă cu ceva timp Larisa Udilă la un post de televiziune.