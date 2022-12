Larisa Udilă a trecut din nou pragul medicului estetician. Bruneta a vrut să mai facă câteva schimbări: „Nu am nevoie de buze mai mari”

In articol:

Larisa Udilă este una dintre cele mai sincere și dezinvolte vedete din showbiz-ul românesc. Aceasta nu a ascuns niciodată că este mare fană a medicului estetician, pe unde trece ori de câte ori are ocazia.

Vedeta a făcut acest lucru și recent, când a apelat la două proceduri pentru remodelarea chipului acesteia.

Larisa Udilă, nemulțumită de o parte a chipului ei: „Pare mereu că am gușă”

Chiar dacă este o femeie foarte frumoasă, Larisa Udilă nu se sfiește să apeleze la medicul estetician ori de câte ori simte că are nevoie de un retuș.

Recent, aceasta era foarte nehotărâtă cu privire la noua procedură la care să apeleze, însă știa că își dorea să îmbunătățească ceva la nivelul feței.

Așa cum face de fiecare dată, și acum bruneta le-a mărturisit fanilor ei pe rețelele de socializare ce are de gând să schimbe, dar și de ce își dorește să modifice anumite aspecte ale expresiei sale.

„Vreau să îmi schimb ceva la față, dar nu știu exact ce. Mi-a spus (n.r.: medicul estetician) că nu am nevoie de buze mai mari și că nu îmi face asta. Vom pune acid în bărbie, pentru că eu nu am bărbia suficient de accentuată și din acest motiv pare mereu că am gușă. Accentuăm puțin și pomeții și cred că o voi convinge să îmi pună și tratamentul pentru gușă.”, a povestit Larisa Udilă, pe InstaStory.

Vedeta a trecut pragul medicului estetician și anul trecut, la scurt timp după naștere, tot pentru o procedură la nivelul feței.

„V-am spus săptămâna trecută că vreau să-mi fac o schimbare la nivelul feței. Sunt tare încântată că a venit ziua cea mare! Am venit în același loc, unde am făcut consultația data trecută. Îmi doresc cu rezultat mega natural. Încep să scap de gușă, apoi facem un tratament cu dermapen pentru față și surpriza mare este când voi topi acidul din buze. În prima fază, dizolvăm buzele pentru că în sarcină acidul meu a migrat. Se întâmplă des în sarcină să migreze acidul”, a spus la acea vreme bruneta, pe contul ei de Instagram.