Larisa Udilă a trecut prin momente cumplite: „Nu puteam respira. Am chemat salvarea”. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, declarații cutremurătoare

In articol:

Larisa Udilă se numără printre cele mai iubite și îndrăgite foste concurente de la ”Bravo, ai stil”, iar odată cu participarea sa în cadrul competiției de modă, bruneta a atras de partea sa o mulțime de fani, care o urmăresc mereu cu sufletul la gură, în special pe rețelele de socializare, acolo unde tânăra păstrează în permanență

legătura cu admiratorii ei.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Larisa Udilă a trecut prin clipe de coșmar, fiind nevoită chiar să cheme salvarea. Bineînțeles, bruneta a împărtășit totul cu fanii săi de pe internet, explicându-le ce s-a întâmplat, de fapt.

Larisa Udilă: „M-am simțit foarte rău”

Larisa Udilă s-a confruntat cu probleme de sănătate. Recent, fosta concurentă de la Kanal D a făcut un atac de panică, fiind nevoită chiar să cheme ambulanță, pentru ca un specialist să-i administreze niște calmante și pentru a se liniști.

Citeste si: Invitatul special de la botezul fiului Larisei Udilă! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” nu vede evenimentul fără această persoană

Bruneta spune că a făcut atacul de panică din cauza unui șoc și simțea că nu mai poate să respire și să se controleze.

Citeste si: „Nunta nu trebuia să aibă loc”. Ce decizie a luat Ana Baniciu, după ce mama ei a murit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Știți că eu când lipsesc, lipsesc pentru că nu vreau să vă stric starea. Am făcut un atac de panică și m-am simțit foarte rău. Am luat niște calmante și acum sunt ok.

Am făcut un atac de panică. De ce? Am avut un șoc. Nu puteam respira, nu mă puteam controla. Am chemat salvarea, am luat niște calmante și acum sunt ok. Am făcut de 2 ori în viața mea atac de panică și pot să vă spun că îți vezi moartea cu ochii.”, a declarat Larisa Udilă, pe Instagram.

Bruneta a ajuns la spital cu fiul ei, în urmă cu o lună

Din nefericire, Larisa Udilă a ajuns la spital cu fiul ei, Milan, în urmă cu o lună, atunci când a fost infectat cu un virus. La momentul respectiv, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” le-a explicat internauților că nu a fost nimic grav, însă s-a speriat teribil.

Larisa Udilă, mărturisire neașteptată, la un an de la căsătoria cu Alexandru Ogică: ”Sunt momente în viață în care ești confuz”

„Vă spuneam eu că cel mai greu moment din viața unei mame este atunci când bebele este bolnav. Cu toate că îl feresc pe Milan de orice la extrem a reușit să contacteze un virus: adenovirus. Nu este nimic grav, însă m-am speriat pentru că este horror să știi că are micuțul vreo problemă.

Acum este foarte bine. Cred ca fost ceva în aer, nu-mi explic cum a reușit să ia acest virus. Este mai bine, dar nu extraordinar, încă avea fluctuații cu diareea și mai nou a și răcit. Aseară nu am dormit pentru că avea foarte mulți muci și l-am păzit. Este o perioadă sensibilă.”, dezvăluia Larisa Udilă, pe Instagram.

Larisa Udilă și fiul ei [Sursa foto: Instagram]