Larisa Udilă a vorbit cu fanii despre perioada prin care trece! Pățește asta în fiecare an: „Am o mare problemă”

Larisa Udilă se numără printre cele mai iubite și apreciate foste concurente de la ”Bravo, ai stil”, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Tânăra păstrează mereu legătura cu admiratorii ei prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi aproape tot ceea ce se întâmplă

în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Larisa Udilă le-a povestit internauților că a rămas fără voce, iar acest lucru se întâmplă în fiecare an, în perioada când începe să țină post, asta pentru că îi scade imunitatea, spune ea.

„Parcă este făcut de fiecare dată când țin post, îmi scade imunitatea. Astăzi am rămas fără voce de tot. În fiecare an, dacă vă amintiți, fix în această perioadă am rămas fără voce”, a povestit Larisa Udilă, pe Instagram.

Larisa Udilă vrea să meargă la terapie

O altă problemă cu care fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” se confruntă este anxietatea, spunând că în ultima perioadă are numeroase frici și nu știe ce să facă pentru a le combate.

Din acest motiv, bruneta este hotărâtă să meargă la terapie, pentru a-și rezolva problema.

„Fix asta discutam la telefon cu prietena mea. Am o mare problemă cu anxietatea. Am frici din orice! Mă gândesc serios ca de luna viitoare să merg la terapie”, a spus vedeta în mediul online, în urmă cu câteva săptămâni.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]