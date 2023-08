Larisa Udilă a vorbit despre relația cu socrii săi! Cum se înțelege, de fapt, cu părinții soțului ei, Alexandru Ogică: „Mă depășește situația”

In articol:

Larisa Udilă a fost mereu deschisă și sinceră privind viața ei personală, iar fanii au apreciat-o pentru acest aspect. Recent, Larisa le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum se înțelege cu părinții soțului ei!

Cum se înțelege Larisa Udilă cu socrii ei

Larisa Udilă este foarte activă pe Instagram, acolo unde își împărtășește experiențele de zi cu zi cu urmăritorii ei. Aceasta profită când are timp liber și face sesiuni de răspunsuri și întrebări, unde oamenii pot afla mai multe lucruri despre ea. Recent, într-o astfel de sesiune, Larisa a fost întrebată ce părere are de nurorile care nu le lasă pe soacrele lor să își vadă nepoțeii. Bruneta nu a dat prea multe detalii despre acest subiect, susținând că este depășită de situație, însă a ținut să precizeze că ea are o relație foarte bună cu socrii ei și nu au întâmpinat astfel de probleme de-a lungul timpului.

„Mă depășește situația și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o relație foarte bună cu socrii mei și nu avem astfel de probleme”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

Postare InstaStory Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă s-a întors de urgență din vacanță

În urmă cu puțin timp, Larisa se afla în Italia, alături de soțul și fiul ei, unde plănuiau să stea aproximativ o lună, însă aceasta și-a anunțat fanii de pe Instagram că au fost nevoiți să se întoarcă în țară după doar opt zile.

Vedeta a dat de înțeles că nu trece printr-o perioadă tocmai bună, dar nu a menționat care este motivul pentru care escapada lor s-a sfârșit mult mai devreme decât plănuiseră.

„O lună de vacanță s-a sfârșit după 8 zile pentru că din nou Dumnezeu ne cheamă acasă...Nu știu exact de ce s-a întâmplat asta deja pentru a doua oară anul acesta. Nu prea am cuvinte, revin când mă simt mai bine. Vă iubesc, să știți!”, a scris Larisa Udilă, atunci pe Instagram.