Larisa Udilă i-a făcut lui Milan un botez de milioane! Iată cât au costat ținutele pe care le-a purtat sexy mămica, la creștinarea băiețelului ei, dar și cât a ajuns-o meniul de la restaurant | EXCLUSIV

Larisa Udilă a reușit să adune o comunitate generoasă de fani în mediul online, asta după ce a fost participantă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil” de la Kanal D, prin prisma căruia a adus de partea sa mulți admiratori.

Larisa Udilă, apariție de milioane la botezul fiului ei

De atunci, bruneta s-a bucurat de un succes răsunător în mediul online, iar comunitatea sa este formată, în cea mai mare parte, de mămici, asta de când a adus pe lume un băiețel, Milan.

Larisa Udilă a vrut cu siguranță să fie cea mai cochetă mămică. Și i-a și ieșit! Aceasta a purtat două ținute la botezul lui Milan, care au furat privirile tuturor. Fiind o zi atât de specială, aceasta a îmbrăcat două rochii valoroase, la propriu. WOWbiz.ro a căutat și a găsit imediat prețurile frumoaselor obiecte vestimentare. Astfel, conform căutării noastre, rochia pe care a purtat-o Larisa Udilă în prima parte a zilei costă 4500 de lei, iar cea din a doua parte a serii, la petrecere valorează tot câteva mii de lei. Ambele rochii au fost albe, culoare care i-a scos toate trăsăturile frumoase în evidență.

Jurnaliștii WOWbiz s-au interesat și despre meniul restaurantului, având în vedere că petrecerea a fost organizată la un local de lux.

Larisa Udilă, mesaj emoționant pentru fiul ei, în ziua botezului

De precizat este faptul că aici și-au organizat nunta și Adrian Mutu cu soția, dar și Andreea Bălan cu George Burcea. Așadar, la restaurantul respectiv, în seara botezului lui Milan, prețul unui meniu a fost de 87 de euro de persoană, adică în jur de 435 de lei. Una peste alta, banii nu mai contează dacă lumea se simte bine, lucru după care s-a ghidat și Larisa Udilă.

În imaginile pe care Larisa Udilă le-a postat pe contul său de Instagram se vede că a fost o petrecere de pomină. Pe lângă Nicole Cherry, care a jucat un rol foarte important la botez, au mai fost invitate la petrecere foarte multe nume cunoscute din showbiz-ul românesc. Printre acestea se numără Sensy și fostele sale colege de la „Bravo, ai stil!”, precum Marisa Paloma, una dintre cele mai dragi prietene ale Larisei. Cu ocazia aniversării fiului ei, fosta concurentă a postat un mesaj emoționant pe Instagram.

„Cine spunea că un copil îți aduce lumină în viață, mare dreptate avea. Auzeam des cum copiii schimbă viața oamenilor, până acum nu am trăit-o pe pielea mea nu am crezut. In momentul in care tu, iubirea mea infinita, ai apărut, totul s-a schimbat. Prioritățile, responsabilitățile, sentimentele si grijile se rezuma la tine.Scriu degeaba acest text pentru ca oricât m-as strădui sa explic ce simt, este imposibil sa încapă ceva atât de puternic în niște cuvinte banale. As muri pentru tine oricând si vreau sa îți mulțumesc ca ne-ai arătat ce înseamnă fericirea. Un simplu zâmbet de-al tău îmi vindeca orice rana. La multi ani, Milan! Mama ta își dorește sa fii sănătos si sa te ocrotească bunul Dumnezeu, asta te va ajuta sa faci fata oricărei situații din viață ta. Te iubesc!”, a scris Larisa Udilă, pe contul ei de Instagram.

