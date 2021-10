Larisa Udilă, la un pas să se despartă de tatăl copilului ei! Tânăra a povestit totul: „Asta am sacrificat eu...”

In articol:

Larisa Udilă s-a făcut remarcată și a intrat în atenția publicului, după ce a participat la „Bravo, ai stil!”. Tânăra a continuat să fie urmărită și pe rețelele de socializare de multe persoane care o urmăreau cu drag în emsiunea vesimentară de pa Kanal D. Internauții așteaptă mereu cu sufletul la gură dezvăluiri despre viața ei, iar ea e mai mult decât încântată să le povestească.

În urmă cu doar câteva ore, aceasta a dat detalii incredibile despre un moment în care ea și actualul ei partener de viață au fost la doar un pas să-și spună adio. Iată întreaga poveste

relatată pe rețelele de socializare de Larisa Udilă!

Larisa Udilă, moment de cumpănă în relația cu tatăl băiețelului ei, Alexandru Ogică: „Relația noastră era pe punctul de a se termina”

Larisa Udilă se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Este pe punctul de a-și deschide afacerea mult visată și recent lucrurile parcă s-au așezat pentru ea pe plan personal. S-a măritat cu Alexandru Ogică, cel alături de care are o relație de 7 ani de zile, iar în urmă cu câteva puțin timp s-a născut și fiul celor doi.

Pe rețelele de socializare, tânăra este mereu în contact cu fanii și gata să le povestească totul despre viața ei personală. Recent, aceasta le-a dezvăluit că în urmă cu foarte mulți ani, relația dintre ea și actualul ei partener de viață au fost la doar un pas să se despartă. Larisa Udilă a trebuit să renunțe la cariera de model pentru a se putea concentra doar pe relație.

„Avem perioade în care ne înțelegem foarte bine și perioade în care ne ciondănim toată ziua. Multe persoane care ne văd toată ziua împreună ne întreabă cum ne înțelegem mai ales că stăm toată ziua împreună sau când eram la distanță ne întrebau cum de ne înțelegem când avem o relație la distanță. Cheia succesului într-o relație este să descoperiți cum vă este vouă mai bine. Noi am încercat ambele variante și am descoperit că noi funcționăm mai bine împreună.

Noi am testat în 7 ani cum ne este mai bine. Când am încercat la distanță, și asta se întâmpla la începutul relației, am plecat 4 luni în Indonezia. Visul meu era să devin model internațional. Am ajuns acolo și char dacă cariera mea era pe culmile succesului și câștigam mulți bani, nu puteam să stau departe de Ogi. Relația noastră era pe punctul de a se termina, scânteia aia parcă dispărea din ce în ce mai mult și am zis că trebuie să fac ceva. Am zis să găsesc o locație mai aproape și am mers în Turcia.(...) Deja până să ajung acolo eram deja propusă pentru niște job-uri foarte mari(...) Nu cred că au trecut 7 ore după ce am ajuns și l-am sunat pe tata plângând să-mi ia bilet de avion, să vin acasă. Nu puteam să stau fără Ogi, așa că m-am întors și nu am mai plecat niciodată cu modelling-ul. Asta am sacrificat eu pentru relația noastră. Eu am avut de ales, fie să am relația cu el, fie să ne despărțim și să-mi continui visul”, a declarat Larisa Udilă pe rețelele de socializare.