Larisa Udilă, primele declarații după ce și-a strâns bebelușul la piept! Ce probleme a întâmpinat bruneta și de ce a fost nevoită să accepte cezariana: „Cele mai rele dureri...”

17:50, aug 12, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Larisa Udilă este cea mai nouă mămică din showbiz-ul românesc. Fericită până la cer și înapoi, concurenta „Bravo, ai stil!” a trecut peste emoțiile ce vin la pachet o data cu nașterea propriului copil, iar acum se poate bucura de momente unice alături de băiețelul pe care l-a așteptat cu nerăbdare.

Cu toate acestea, nașterea brunetei nu a fost tocmai ușoară, iar Larisa Udilă a întâmpinat unele probleme în maternitate. Vedeta a fost nevoită să accepte nașterea prin cezariană, spre binele ei și al copilului din pântec.

Frumoasa mămică le-a povestit internauților șirul evenimentelor din ziua în care l-a adus pe lume pe micuțul Milan. Deși durerile au fost mari, Larisa Udilă a suportat curajoasă contracțiile.

“Cred că 5 era ceasul și au început contracțiile groaznice, de la 5 până la 9 jumătate au fost contracții cu intensitatea de 90, în condițiile în care sunt femei la 100 care nasc. Cele mai rele dureri pe care le-am simțit vreodată în viața mea. Copilul începuse să nu se mai simtă ok, să-i scadă pulsul, toată lumea mi-a spus să intru la cezariană, să las ambiția cu nașterea naturală. Așa că am decis împreună cu familia să facem cezariană, copilul avea cordonul în jurul gâtului și medicul mi-a spus că avea șanse de 0 cu colul meu care e groaznic, care nu voia să se înmoaie, să se dilate, să nimic. ” a povestit pe social media Larisa Udilă.

Momente de panică înainte de naștere

Bruneta le-a împărtășit internauților cursul evenimentelor, de la primele contracții simțite, până la momentul în care a fost nevoită să facă cezariană. Larisa Udilă s-a speriat extrem de tare atunci când a mers la toaletă și a văzut sânge pe hârtia igienică.

“ Ei bine, contracțiile mele au început ieri noapte pe la 3 dimineață, au început ușor, am avut o contracție, apoi la 5 am avut o contracție destul de puternică, apoi când am fost la toaletă mi s-a umplut hârtia igienică de sânge și o gelatină, panică vă dați seama, am zis că mor.

Ogi a sărit din pat, nu înțelegeam ce se întâmplă. După ce ne-am documentat am văzut că de fapt este normal, când am ajuns la spital la urgență medicul a venit imediat acolo și m-a consultat și mi-a zis că trebuie să mă internez și când am văzut că iarăși era sânge pe mănușa lui, iar panică. Treaba cu sânge m-a panicat, aveam tensiune cu 15 și, era foarte mare.” a mai spus concurenta „ Bravo, ai stil! ”.