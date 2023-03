Larisa Udilă, probleme de sănătate în vacanța din Dubai. Vedeta nu se aștepta la așa ceva: „Sper să treacă”

In articol:

Larisa Udilă și familia ei se află de câteva zile într-o vacanță mult așteptată în Dubai. Din păcate, însă, clipele de relaxare pe care vedeta trebuia să le aibă alături de cei dragi au fost acaparate de câteva probleme de sănătate, pe care aceasta nu se aștepta să le aibă.

Citește și: Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital: ”M-am panicat” Ce i s-a întâmplat lui Milan, după ce vedeta a plecat de acasă

Larisa Udilă, probleme de sănătate în vacanța din Dubai

Au trecut câteva zile de când Larisa Udilă este împreună cu cei dragi în Dubai pentru a se relaxa, însă vedeta nu are parte de cea mai bună perioadă a ei.

Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare și postează zilnic câte ceva pentru a-și ține fanii la curent în legătură cu viața ei, fie că este vorba de lucruri bune sau nu. Așa s-a întâmplat și de această dată, iar acum din păcate, veștile pe care bruneta le-a dat urmăritorilor ei nu sunt unele prea bune.

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: Reacţia unui mame care a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie: „Îmi urmăriți mie copilul la baie?”- stirileprotv.ro

Se pare că fosta concurentă de la ”Bravo ai Stil” se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Într-un videoclip urcat pe pagina sa de Instagram, tânăra a mărturisit că, din nefericire, mama sa a luat o răceală din avion, iar acum același lucru s-a întâmplat și cu ea, căci nu se simte tocmai bine.

„Eu am captat o răceală de la mama care a luat-o din avion și se pare că am luat-o destul de târziu eu. De-abia astăzi începe să își pună stăpânire pe gâtul meu și pe nas, am nasul foarte înfundat. Sper să treacă repede.”, a spus bruneta în mediul online.

Postarea Larisei Udilă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Larisa Udilă a făcut totul public, după ce mai multe persoane i-au scris același lucru. Imaginea de la care a plecat tot: „Am zeci de mesaje în care mi se spune că e Ogi”

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Este mare păcat dacă faci aceste lucruri!- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

Fiul Larisei Udilă a avut probleme de sănătate

Chiar cu puțin timp înainte de plecarea în Dubai, Larisa Udilă a avut parte de o serie de probleme care au împiedicat-o să fie la fel de activă în online.

Din păcate, fiul vedetei, la rândul său, s-a confruntat cu probleme de sănătate, lucru pe care l-a împărtășit în detaliu cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

„ Am lipsit de pe Instagram, dar chiar nu am fost ok. Vă povestesc pe scurt: 1. Am simțit o stare de neliniște și oboseală constantă. I-a ieșit o analiză lui Milan nașpa și a trebuit să o repet…Nu are simptome pentru ce i-a ieșit și sper să îi iasă bine a doua oară pentru că urmează să plecăm. Nu e nimic grav, dar când e vorba de copilul tău cade cerul pe tine când auzi că ar putea avea ceva. 3. Sunt foarte stresată că urmează să zbor mult ”, a declarat acum ceva timp fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.