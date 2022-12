Larisa Udilă sparge banii înainte de sărbători în Austria! Și-a cazat familia la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Viena | EXCLUSIV

In articol:

Larisa Udilă a reușit să adune o comunitate generoasă de fani în mediul online, asta după ce a fost participantă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil” de la Kanal D, prin prisma căruia a adus de partea sa mulți admiratori.

Larisa Udilă, vacanță de lux cu familia la Viena

De atunci, bruneta s-a bucurat de un succes răsunător în mediul online, iar comunitatea sa este formată, în cea mai mare parte, de mămici, asta de când a adus pe lume un băiețel, Milan.

Larisa Udilă nu se joacă când vine vorba despre vacanțe. Zis și făcut! În acest moment, Larisa se află la Viena cu soțul și fiul ei, bucurându-se de orașul superb. Aceștia au avut un program încărcat, petrecându-și toată ziua la Târgul de Crăciun.

Ce a acaparat toată atenția a fost locul unde s-au cazat și anume unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Austria. WOWbiz.ro a fost curios să afle prețul exact de cazare într-o astfel de locație, iar când am aflat, am rămas interziși. Se pare că, dacă vrei să închiriezi o cameră la acest hotel, pentru o singură noapte, trebuie să scoți din buzunar peste 5000 de lei.

Înțelegem că nu oricine se poate caza aici, Larisa Udilă fiind o norocoasă. Când vine vorba despre confortul familiei, nu mai contează nimic. Bruneta nu se lasă de afaceri nici în vacanță, ocupându-se în continuare de reclame și promovări plătite.

De ce a renunțat Larisa Udilă la modelling?

Cu câțiva ani în urmă, Larisa Udilă avea planuri mari. Chiar dacă acum este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din țara noastră, înainte bruneta voia să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii. Voia să fie model și să defileze îmbrăcată în piese vestimentare de colecție, care ar fi atras toate privirile asupra ei. Iată însă că vedeta a ales să renunțe la acest vis pentru soțul ei și pentru viitorul familiei sale.

Alexandru nu i-a impus niciodată să renunțe, însă distanța și faptul că nu putea avea o relație normală cu partenerul său de viață, din pricina distanței, a determinat-o pe Larisa să ia decizia de a renunța la prezentări pentru că, spune ea, starea sa psihică nu era deloc una bună.

„Da, am renunțat pentru soțul meu, dar nu este vina lui, nici a mea. Am considerat că am două variante: să o iau pe drumul modelingului și să ajung departe sau să am o familie alături de soțul meu, ceea ce am ales. Nu puteam să le combin pe ambele. Trebuia să fiu foarte mult plecată internațional, nu aș fi putut avea o relație cu soțul meu. Amândoi suntem extrem de geloși, posesivi, am încercat, ne certam în fiecare zi. Ajunsesem super depresivă, eram plecată în Indonezia, la capătul pământului, stăteam pe balcon și voiam să mă omor. Și atunci am zis STOP, gata, mă întorc acasă și renunț la modelling”, a declarat Larisa Udilă, la „Detectorul de minciuni”.

