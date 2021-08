Las Fierbinți Program TV! Vezi când apar episoade noi din serialul Las Fierbinți.

In articol:

Las Fierbinți Program TV! Când apar episoade noi din serialul Las Fierbinți

Fanii serialului de comedie nu mai au mult de așteptat.

Las Fierbinţi, unul dintre cele mai longevive seriale românești, se va vedea pe micile ecrane din luna septembrie, în zilele de luni, marţi şi joi, de la 20:30.

Producătorii încă nu au anunțat data la care se va difuza primul episod din primul sezon, însă cel mai probabil, primul episod nou din Las Fierbinți va avea premiera luni, 6 septembrie, atunci când se lansează și primul episod din ultimul sezon al serialului VLAD.

Las Fierbinți, serialul de comedie românesc a debutat pe data de 1 martie 2012, însă continuă să aibă succes și o mulțime de fani.

Cine sunt actorii care dau viață personajelor din Las Fierbinți

Actorii din serialul Las Fierbinți sunt printre cei mai îndrăgiți artiști din România. Din distribuția serialului Las Fierbinți fac parte următorii actori:

Gheorghe Ifrim, care îl interpretează pe primarul Vasile

Constantin Diță, care joacă rolul lui Giani

Mihai Bobonete, actorul care îl joacă pe Bobiță

Mihai Rait Dragomir este Dorel

Leonid Doni, polițistul Robi

Ecaterina Ladin, secretara de la Primărie, adică Dalida

Anca Dumitra, actrița o joacă pe Gianina

Adrian Văncică îl interpretează pe Celentano

Cuzin Toma, în rolul lui Firicel

Mihai Mărgineanu, interpretul lui Ardiles

Mirela Oprișor este Aspirina în serial

Marius Chivu, interpretul lui Nicu Rață

Ion Ionuț Ciocia îl interpretează pe Brânzoi

Cum a ajuns Anca Dumitra să interpreteze rolul Gianinei din Las Fierbinți

Actrița s-a mutat de la Craiova la București pentru a-și urma visul. După ce a obținut rolul Gianinei din cel mai iubit serial de comedie, Las Fierbinți, Anca Dumitra a cunoscut culmile succesului. Tânăra a povestit cum a decurs castingul și cum a ajuns să facă parte din producția care a cucerit publicul din România.

„ În facultate am fost nu neapărat genul ăla tocilar, dar mi s-a părut că până nu termin cei trei ani de studiu și ceilalți de masterat nu am ce să ofer. N-am vrut să mă prezint la niciun casting și, în anul I de masterat, știu că am fost chemată și m-am dus. Și uite-mă aici, șapte ani de zile mai târziu, la tine în platou”, spunea Anca Dumitra.

Actrița a mărturisit că și-a descoperit latura comică atunci când a început să filmeze pentru serialul Las Fierbinți. Înainte de asta, tânăra a interpretat doar roluri dramatice, precum cel din spectacolul Vrăjitoarele din Salem (teatru) și cel din filmul Doing Money, produs de BBC Two.

„În cei cinci ani de facultate nu m-am remarcat cu comedia. Am făcut numai chestiile dramatice din școală, le-am cam bifat pe toate. Și apoi a venit treaba asta cu serialul și m-a luat și pe mine prin surprindere, că nu știam că am și latura asta comică”, mai spunea Anca Dumitra.