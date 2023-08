Laszlo Dioszegi a visat scorul din meciul retur cu CSKA Sofia: „Vă zic scorul corect”

In articol:

Sepsi OSK, dublă deținătoare a Cupei și Supercupei României, vrea să scrie istorie în parcursul european. Formația covăsneană vrea să ajungă în grupele UEFA Europa Conference League, dar următorul prim pas este eliminarea echipei CSKA Sofia, în fața căreia s-a impus în prima manșă tur cu scor 2-0.

Pregătiri pentru meciul Sepsi OSK – CSKA Sofia

Emoțiile își fac simțită prezența la Sfântu Gheorghe, mai ales că formația covăsneană își dorește să atingă măcar performanța din sezonul precedent, când a ajuns în turul trei al preliminariilor. Laszlo Dioszegi

Citește și: Ce obiective are conducerea lui Sepsi pentru cupele europene? Laszlo Dioszegi: „„Acolo mi-aș dori să ajungem”

, finanțatorul Sepsi, a declarat în direct pentru Fanatik Superliga că a visat scorul final al partidei cu CSKA Sofia, echipă ce și-a schimbat antrenorul după meciul tur.

„Vă zic rezultatul corect, am visat: 1-1. Am visat că facem 1-1, conducem cu 1-0, ei egalează în minutul 70 și ceva și e super ok că nu pierdem și mergem mai departe”, a spus Laszlo Dioszegi.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Un taximetrist s-a speriat când s-a uitat în sacoșa uitată de un client, în Botoșani. A anunțat imediat dispeceratul- stirileprotv.ro

Citește și: Meme Stoica anunță lotul pentru meciul retur împotriva CSKA 1948 Sofia! Cum va arăta echipa „roș-albaștrilor”?

Sepsi OSK – CSKA Sofia [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Lovitură de proporții pentru patronul FC U Craiova! Adrian Mititelu la pământ

Liviu Ciobotariu, o alegere înțeleaptă pentru banca tehnică

Oficialii de la Sepsi OSK se declară mulțumiți de aducerea lui Liviu Ciobotariu, cel care a preluat echipa condusă până de curând de Cristiano Bergodi.

Laszlo Dioszegi consider cu tehnicianul adus a fost „lozul câștigător”, fiind un om capabil care omogenizează deja atmosfera din vestiar. Tehnicianul covăsnenilor este încrezător în forțele propriei echipe că elevii săi vor face o figură frumoasă în duelul cu CSKA Sofia.

Citeste si: „Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție.” Georgiana Lobonț trece prin momente de nedescris, după ce a pierdut sarcina- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Tornadă la Brăila: Imagini ireale cu fenomenul meteo neobișnuit. A fost emis mesaj RO-Alert!- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul despre divorțul dintre Justin Trudeau, și soția sa, Sophie. Motivul care a dus, de fapt, la despărțire- radioimpuls.ro

„Eu cred că am făcut o alegere bună sau foarte bună și suntem mândri că am reușit să îl aducem pe Ciobi lângă noi, cred că avem o relație bună. Am avut o relație bună și cu domnul Bergodi. Cel mai important este că rezultatele bune avute cu domnul Bergodi continuă. Are o relație foarte bună și cu jucătorii, eu cred că am tras lozul câștigător”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Suporterii fac diferența în performanțele echipei

Patronul a menționat că susținerea galeriei este foarte importantă pentru echipa sa. El amintește că, desi nu au o galerie numeroasă, grupul este unul unit ce nu cauzează niciodată problem. Cu atât mai mult că, în finalul partidelor, ei strâng toate gunoaiele, astfel dând dovadă de civilizație.

„Suporterii noștri nu sunt probleme, o singură dată au fost probleme, când au venit cei de la Ferencvaros, din Ungaria, atunci, în finala Cupei României. Suporterii noștri sunt liniștiți. Dacă vedeți imaginile, din 50 de inși au fost vreo 15 inși doamne, plus copii. Suporterii noștri nu sunt suporteri care se duc pentru scandaluri sau pentru bătăi.

Fac curățenie, după ce s-a terminat meciul au făcut curățenie, nu au lăsat nici un chiștoc de țigară. Suntem un oraș mic și vorbesc cu suporterii, este foarte importantă relația dintre club și suporteri și chiar asta spun și la celelalte cluburi, că e foarte importantă relația cu galeria, să vorbească, nu spun să îi educe, că sunt suporteri civilizați, dar ar fi bine dacă un conducător de club le-ar spune suporterii că e cel mai bine să se ocupe de cântecele lor, decât să înjure adversarul ”, a mărturisit Laszlo Dioszegi.