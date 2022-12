Laur a sfârșit tragic într-un accident rutier dintr-o stație PECO, în Buzău! Avea 25 de ani și a murit sub ochii iubitei lui

In articol:

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani din Buzău! Seara trecută, Laur se afla într-o stație PECO alături de iubita lui și un amic. În primă fază, tinerii au oprit să alimenteze, însă doar Laur și prietenul lui au coborât din mașină, în timp ce tânăra a rămas în autoturism.

Între timp, cei doi tineri au purtat o scurtă discuție în afara autovehiculului, moment în care un alt șofer a intrat cu o viteză peste limita legală în stația PECO, izbindu-se direct de autoturismul tinerilor, lovind însă și alte 3 mașini parcate.

Din nefericire, Laur a ajuns direct sub mașină, iar atunci când ajutoarele au ajuns la fața locului, tânărul era deja decedat.

„A venit cu viteză. A vrut să intre în staţia de Peco şi a sărit pe geam. Eram ameţită, nu ştiam ce s-a întâmplat. Am simţit aici ud şi când am pus mâna eram deja plină de sânge. M-am uitat în jur şi am văzut că era cineva sub maşină. Când l-au scos era deja mort.”, a declarat iubita lui Laur, scrie Observatornews.ro.

De precizat este că, iubita victimei și amicul lui au ajuns la spital cu răni grave.

Un alt accident mortal a avut loc și la Băile Herculane

Este doliu și într-o familie din Băile Herculane! O tânără în vârstă de 20 de ani, Anabela, se afla la volanul autoturismului personal, atunci când a derapat într-o curbă și a ajuns pe contrasens, intrând frontal într-un TIR.

Din nefericire, atât fata, cât și fratele ei, cu 4 ani mai mic, au murit pe loc. Ajutoarele ajunse la fața locului au încercat să facă tot ce s-a putut pentru a-i salva pe tineri, însă din păcate, fără rezultat, fiindu-le astfel declarat decesul.