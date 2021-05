Laura a pierdut inelul primit pe aeroport de la Sorin Pușcașu, imediat după întoarcerea de la Survivor: ”Am crezut că o să leșin”

In articol:

Sorin Pușcașu i-a făcut o cerere specială iubitei lui, imediat după ce acesta s-a întors din Republica Dominicană de la Survivor România. Fostul ”războinic” i-a propus Laurei să fie mama copiilor lui, oferindu-i un inel dintr-o scoică. Acum, prezenți în platoul de la Teo Show, Laura și Sorin au dat cărțile pe față și au vorbit despre relația lor de iubire.

Cei doi sunt împreună de ani buni și se iubesc mai mult ca niciodată, mai ales după ce ”războinicul” s-a întors de la Survivor. Sorin a vorbit și despre faptul că lucrurile nu mergeau așa bine între el și partenera lui și tocmai din acest motiv a decis să se înscrie la competiția fenomen de la Kanal D. Ba mai mult decât atât, Laura a dezvăluit că și-a pierdut inelul special, după o ieșire la restaurant.

Inelul primit de Laura

Iubita lui Sorin Pușcașu a pierdut inelul primit de la ”războinic”

Laura: Îmi pare rău că nu am adus scoica in care mi a adus inelul, arata fix ca o cutie de bijuterii...

Sorin: Acest plan il aveam de ceva timp, inelul l-am gasit din prima luna, scoica mi-a dat-o Starlin. Aveam de gand sa fac asta..in aeroport aveam foarte mari emotii, chiar uitasem de ce trebuia sa fac...

Laura: Am crezut ca o sa lesin. Mi-a zis ca nu este cererea in casatorie oficiala...pentru că vrem sa facem copii. I-am zis ca nu vreau cu acte, am eu o teama. E o chestie pe care eu o simt si o gandesc, nu stiu sa o gandesc. Inainte sa vina eu m-am pregatit intr-un fel, am cerut sfatul unui psiholog, cum sa abordez situatia atunci cand vine. M-am gandit ca el a fost izolat de realitate si ca o sa fie foarte sensibil. M-am gandit ca o sa-l afecteze anumite lucruri, am vrut sa fiu sigura...Mi-am pierdut prietena cea mai buna, inainte sa vina, niste probleme de familie, si ne gandeam cum sa i le spunem.

Laura: M-am spalat pe maini si am lasat acest inel pe masa. Am plecat acasa si am realizat ca nu l-am mai am, este o chestie simbolica, vreau sa i-l dau fetitei mele. Nu mai tinem minte unde l-am lasat. Mi-am dat seama ca e posibil sa fie acolo, iar cei de la restaurant i-au scris lui Sorin pe Instagram. Cand am vazut mesajul, i-am sunat, l-am luat inapoi.

Laura: Imi doream foarte mult sa ne mutam din tara, inapoi in Londra. El nu era de acord. Acum ramanem aici.