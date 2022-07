Laura Cosoi, apariție impecabilă în costum de baie, la o lună de la naștere! Cum a reușit actrița să revină la forma inițială: "Nu mănânc nimic!"

In articol:

Laura Cosoi și-a uimit fanii cu ultima fotografie pe care a postat-o în mediul online. Actrița, care a născut în urmă cu doar o lună, se mândrește cu o siluetă de invidiat.

Iată cum arată soția lui Cosmin Curticăpean în costum de baie!

Laura Cosoi arată impecabil după trei nașteri

Laura Cosoi a făcut senzație la piscină. Proaspăta mămică este într-o formă de zile mari după cea de-a treia naștere, iar asta se poate observa cu ochiul liber.

Actrița a postat recent o fotografie în costum de baie, iar fanii au fost uimiți să vadă cât de repede și-a recăpătat silueta de invidiat: "Arăți foarte bine, mămică a trei fetițe!", i-a scris una dintre urmăritoare Laurei Cosoi. "Nu mănânc nimic. Adică nu apuc!", i-a răspuns vedeta, pe rețelele de socializare.

Cum a reușit Laura Cosoi să se mențină în formă pe parcursul sarcinilor?

Laura Cosoi a trecut prin trei sarcini, iar silueta ei, la fel ca cea a oricărei gravide, a suferit ușoare modificări. Kilogramele acumulate nu au făcut-o, însă, pe actriță să renunțe la micile plăceri culinare sau să își refuze poftele. Dimpotrivă, vedeta susține că a mâncat foarte multe dulciuri, mai ales atunci când a fost însărcinată cu Vera: "Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie. Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere.

Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce(...). Cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat.", a mărturisit Laura Cosoi, pentru viva.ro.

