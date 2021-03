Laura Cosoi, despre rolul de mamă! Care este cea mai mare frică a vedetei: „Cel mai greu lucru ar fi să...”

In articol:

În prezent, Laura Cosoi este o persoană fericită și împlinită alături de soțul ei și cele două fetițe. Frumoasa vedetă nu obișnuiește să vorbească foarte des despre familie și viață. Ei bine, de data aceasta, Laura Cosoi le-a făcut câteva dezvăluiri fanior săi. Mai exact, actrița a povestit despre experiența sa în rolul de mamă, dar și despre cele mai mari frici ale ei.

„Când am născut-o pe Rita, care acum are 2 ani și jumătate, când am ajuns în salon, m-a bușit plânsul. A fost naștere naturală. M-a bușit plânsul pentru că nu știam ce se întâmplă, eram copleșită, mi se părea că m-am despărțit de ea.

Ăsta a fost sentimentul, o despărțire, că nu mai depindea de mine. Și crește apoi o dragoste în tine, nu știu dacă e și atunci o descoperi sau crește odată cu copilul. Am descoperit că într-o mamă încape atâta dragoste, încât nu-ți poți imagina. Dar sufletul mamei este încăpător, face loc pentru fiecare pui”.

Laura Cosoi[Sursa foto: Facebook]

Laura Cosoi: „Mi se pare extrem de dur”

De asemenea, Laura Cosoi a ținut să precizeze că în sufletul ei și-au făcut loc unele frici. Din spusele sale, vedeta a dezvăluit că unul dintre cele mai dificile momente din viața ei ar fi să-și crească singură cele două fetițe.

„Când ești părinte, copiii scot din tine lucrurile despre care nu știai. Eu nu sunt o mamă răbdătoare și nici o mamă jucăușă, dar pot spune că am descoperit că am infinită răbdare pentru ele. Este singurul loc și moment când am răbdare. Dacă mă întrebi care este cel mai greu lucru ar fi să-mi cresc copiii singură, mi se pare extrem de dur și la fel de greu mi se pare să crească copiii fără părinți”, a mai adăugat Laura Cosoi.