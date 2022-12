Laura Cosoi, sărbători cu familia în Vietnam. Primele impresii ale vedetei despre ce a găsit peste hotare: ”Am avut parte și de o cină de Crăciun”

In articol:

Laura Cosoi și-a luat familia și a plecat din România chiar înainte de sărbători, astfel că ziua de Crăciun i-a prins peste mări și țări.

Actrița, fiicele sale și soțul au ajuns în Vietnam, aceasta fiind prima călătorie lungă de când sunt în formulă de cinci.

Laura Cosoi, sărbători departe de casă

Cu mic, cu mare au plecat de acasă pentru a avea o experiență despre care să vorbească mult și bine, iar alegerea destinației deja i-a mulțumit.

Încă din primele două zile petrecute în Ho Chi Minh, Laura Cosoi a fost impresionată de cultura, oamenii și respectul celor de acolo.

Astfel că, imediat ce s-au obișnuit cu fusul orar și după ce s-au recuperat în urma zborului lung, cu toții au luat orașul la pas și s-au

bucurat de tot ceea ce le-a oferit, de la mâncare, la masaje, priveliști, până la atenția, grija și respectul celor de acolo.

Iar după zilele petrecute în Ho Chi Minh, acum pentru familia vedetă urmează o altă destinație, care, speră blondina, să fie la fel de uimitoare, dar cu mai multe lucruri de oferit decât atunci când a vizitat-o ultima dată.

Însă, chiar dacă sunt departe de casă și de familie, Laura Cosoi nu a uitat de cei de acasă, astfel că legătura s-a păstrat prin intermediul rețelelor

de socializare, când fetele și-au văzut și au vorbit cu bunicii din România.

”Suntem de două zile în Vietnam, în Ho Chi Minh mai exact. Drumul nu a fost chiar dificil, căci fetele au dormit mai bine de 8 ore din 11 petrecute în aer, însă escală în Istanbul de 9 ore ne-a cam dat de furcă. Așadar ne bucurăm de câteva zile în Saigon. Ultima oară am fost aici în urmă cu 9 ani, dacă nu mă înșel, și recunosc că multe s-au schimbat. În general claxoanele, multitudinea de scootere, haosul din trafic, gustul mâncării tradiționale, serviabilitatea și energia bună a oamenilor sunt la fel. Ne adaptăm încet, încet fusului orar și deși suntem rupți de somn, parcă nu vrem să ratăm niciun minut din lumea asta fascinantă. Ieri, după ce am făcut un tur “hop-on hop-off” ne-am oprit la “Comă Coffee” pentru o specialitate vietnameză, apoi ne-am umplut pungile cu fructe “de-ți lasă gură apă” din piață “Cua-Tay”. A mers uns și un masaj tradițional cu intrare din stradă, că să ne simțim chiar că “acasă” timp în care copiii au stat în grijă maseozelor libere. Asta îmi place în Asia, că oamenii sunt foarte atenți cu copiii și asta îți da un sentiment de confort și liniște. Așadar deja se întunecase când am pornit spre hotel și am respirat ușurați ori de câte ori am trecut printr-o intersecție plină de scootere, căci se știe că traficul din Ho Chi Minh este cel puțin în haos. Am avut parte și de o cină de Crăciun cu aperitive “tradiționale” din fructe de mare și în loc de sarmale ne-am ospatat cu rată peking. Rita a adormit la masă, dar Vera și Lara au mai rezistat 1 ora că să povestim pe facetime cu cei dragi de acasă. M-aș fi așteptat să adorm instant, dar nici gând. Deși nu am dormit mai deloc sunt pregătită de nouă destinație “Delta Mekong”. Va scriu din autobuzul care ne va duce spre destinație și de-abia aștept să văd ce s-a mai schimbat în ultimii ani. Ultima oară nu aveau apă potabilă cei care locuiau în Delta și obișnuiau să o fiarbă și să o curețe cu un soi de “săpun”. Revin cu povești după nouă aventură”, a scris Laura Cosoi, pe paginile sale de socializare.