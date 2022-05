Laura Cosoi, secretul unei siluete de vis la a treia sarcină. Ce face vedeta pentru a se menține în formă

In articol:

Laura Cosoi este însărcinată pentru a treia oară, însă, chiar și așa, are un trup de invidiat. Iată cum se menține în formă actrița!

Laura Cosoi mai are puțin și va naște cel de-al treilea copil al familiei. De data aceasta, actrița nu a putut face sport, așa cum s-a întâmplat în cazul primelor două sarcini.

Chiar și așa, nu a acumulat deloc multe kilograme în plus. În cadrul unui interviu, frumoasa mămică a vorbit despre alimentația pe care o are în această perioadă.

Ce face Laura Cosoi pentru a se menține în formă în sarcină

Laura Cosoi nu ține cont de kilogramele în plus, mărturisind că greutatea nu o face să se simtă mai puțin femeie. Actrița se simte foarte bine în pielea ei atunci când este însărcinată și a spus că nimic nu se poate compara cu această stare.

„Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie. Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere”, a mărturisit Laura Cosoi, pentru viva.ro.

Cât despre alimentație, Laura Cosoi a mărturisit că nu ține cont de alimentele pe care le mănâncă. Actrița nu își refuză nicio poftă. De fiecare dată când simte nevoia să mănânce ceva dulce, nu ezită să o facă, fără să își facă griji din cauza că ar putea acumula kilograme.

„Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze”, a adăugat vedeta, pentru sursa menționată mai sus.