Laura Lavric a fost infectată cu noul coronaviurs. Cântăreața de muzică populară a fost la un pas să moară: "Nu vreau să mor acum..."

Laura Lavric a anunțat că a fost infectată cu virusul COVID-19 și credea că nu o să mai scape cu viață. Pentru prima dată, artista și-a găsit curajul și a vorbit despre momente cumplite prin care a trecut.

Laura Lavric, infectată cu COVID-19

Printre vedetele pe care noul coronavirus nu le-a iertat se află și Laura Lavric. Artista a declarat, în urmă cu puțin timp, că a fost infectatău virusul COVID-19 și credea că nu o să mai scape cu viață. A simțit că moare, și-a pierdut mirosul și avea frisoane și nu și-a imaginat vreo secundă că o să își mai revină. Ba chiar mai mult, artista recunoaște că plângea, se punea în genunchi și se ruga.

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul, dar gustul a rămas.(...) Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum. Nici acum nu am mirosul perfect”, a mărturisit Laura Lavric.

Laura Lavric[Sursa foto: Captură YouTube]

Interpreta de muzică populară se confruntă în continuare cu o cădere exagerată a părului, un alt efect secundar al infecției cu noul coronavirus. De fiecare dată când se pieptăna observa că îi cade foarte mult păr și, dacă nu avea părul destul de des, putea chiar să rămână cheală.

„Mi-a trecut și văd prin casă totul de păr. Când mă pieptănam cădea. Dacă mă pieptăn de câteva ori pe zi rămân cheală”, a dezvăluit solista.