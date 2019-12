Laura Vass apare intr-o filmare in care este injurata ca la usa cortului de Dan Bursuc.

Cantareata de manele Laura Vass si Dan Bursuc colaboreaza de foarte multi ani, iar artista a devenit un nume greu in muzica de petrecere si datorita impresarului care a vazut in ea un mare talent. Inclusiv numele de scena a fost ales de Bursuc, acesta provenind chiar de la orasul in care s-a nascut si a crescut Laura: Vaslui.

Laura Vass, umilita in public si injurata de Dan Bursuc! Totul a fost filmat

De ceva timp, pe piata circula un zvon potrivit caruia Laura Vass are parte de un tratament oribil. Se spune ca Dan Bursuc nu doar ca ii vorbeste foarte urat cantaretei, ci se si comporta de parca ea ar trebui sa fie mereu la cheremul lui si sa faca doar ce ii permite el. In ciuda acestor zvonuri, Laura Vass a declarat de fiecare data ca ea si Bursuc au o relatie foarte buna si ca informatiile care circula despre ei ar fi false.

Intr-o filmare care a aparut pe site-urile de socializare se vede si se aude cum Dan Bursuc o injura ca la usa cortului pe Laura Vass, scriu jurnalistii de la spynews.

Impresarul si artista se aflau impreuna la o petrecere privata, sustin surse de pe piata, iar el s-a enervat atat de tare incat a inceput sa o certe si sa ii adreseze cuvinte imposibil de reprodus.