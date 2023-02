Laurențiu Cazan a dezvăluit motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor. Artistul s-a mutat în Buzău: „Aici s-a ajuns! Stai și te crucești!”

In articol:

Laurențiu Cazan, un compozitor, solist vocal și multiinstrumentist este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din perioada anilor ’80. Vedeta a hotărât să renunțe la viața publică și să se retragă din lumina reflectoarelor, întrucât este dezamăgit de societatea în care trăiește.

Laurențiu Cazan, adevăratul motiv al retragerii din viața publică

Laurențiu Cazan s-a mutat la Buzău, însă vizitează des Olanda, întrucât are cetățenie de mulți ani. Artistul este supărat pe Uniunea Europeană și mărturisește că nu se mai regăsește în societatea de astăzi. Mai mult decât atât declară că există un gol considerabil în ceea ce privește cultură, iubirea și educația.

„ Păi tu când vii și îmi spui mie că pot să mănânc gândaci și spui că Uniunea Europeană a dat o lege prin care se pot mânca larve de balegă, păi, măi băieți, unde s-a ajuns? Nu acesta era fundamentul moral… Și îmi spui mie să nu mai spun mamă sau tată. Aici s-a ajuns! Stai și te crucești! Este un gol al formației istorice educaționale. Un gol imens cultural, un gol imens de iubire. Este un gol imens de adevăr. Iată, trăim aceste vremuri!”, a mărturisit Laurențiu Cazan pentru viva.ro.

Citește și: Laurentiu Cazan a fost indragostit de Mihaela Runceanu: „I-am si marturisit ca ma voi insura cu ea cand voi creste! Ma privea ca pe un pusti” DEZVALUIRI

Citeste si: Ultimul mesaj al Cristinei, tânăra ucisă cu sânge rece de iubitul de 44 de ani, după o ceartă violentă: "Nu am avut niciodată suspiciuni față de el”- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Citește și: „Voi merge și la nivel european” Jamila, prima reacție după ce a pierdut procesul cu Laura Laurențiu în scandalul „ecler la tavă”. Vloggerița a spus tot adevărul despre procesul în care este implicată

Un alt lucru deranjant, care a balansat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor a fost și interesul oamenilor de viața sa personală, în detrimentul muzicii și a talentului său. Laurențiu Cazan susține că publicul prezintă curiozitate bârfelor, certurilor și despărțirilor, în loc să fie interesați de ceea ce oferă o persoană publică strict profesional.

„ Stau și mă gândesc pe cine mai interesează ce am făcut eu, Laurențiu Cazan, că am divorțat? Atunci vă meritați soarta! Aici suntem! Aici s-a ajuns.”, a mai spus artistul.

Citeste si: „De atunci ne-am răcit.” Monica Tatoiu, despre relația cu Florin Călinescu- kfetele.ro

Citeste si: Profesoară, înjunghiată mortal în timpul orei de un elev. VIDEO- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Ristei va deveni tată pentru prima dată. Logodnica artistului este însărcinată. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreț- radioimpuls.ro

Laurențiu Cazan este de părere că iubirea dintre oameni începe să dispară

Laurențiu Cazan a observat că iubirea dintre semeni începe să dispară tot mai mult, iar oameni ar trebui să se schimbe, întrucât ne aflăm deja în aceeași sferă a unei percepții negative.

„ Starea aceasta de incertitudine, de la o zi la alta, de orice fel, nu este bună. Oamenii ar trebui măcar acum să se schimbe. Măcar iubirea mai există? Deja, din păcat, suntem în aceeași oală a unei percepții negative. Iată unde am ajuns, iar eu sunt prooccidental, proamerican. Eu iubesc cultura americană. Am scris o piesă de country și am mare succes cu ea. Noi nu putem fi acuzați de antioccidentalism, de anticulturalism, nu. Sunt unii pe acolo și dacă îi critici, să vezi ce pățești.”, a încheiat Laurențiu Cazan.

Laurențiu Cazan [Sursa foto: Captură YouTube]