Laurențiu de la „Casa iubirii” a apărut la brațul altei domnișoare! Toți se întreabă cum va reacționa Lorena la imaginile astea! Ce s-a aflat despre tânăra pe care o ține de mână

Laurențiu de la Casa Iubirii s-a enervat la maxim atunci când Lorena l-a supus unui test! Tânărului aproape că nu i-a venit să creadă atunci când partenera lui a recurs la un astfel de gest, iar în cadrul emisiunii, cei doi au avut un schimb acid de replici pe baza acestui subiect.

De asemenea, reamintim că, Lorena și Laurențiu au încălcat regulamentul emisiunii matrimoniale, atunci când alți 2 concurenți le-au fost complici tinerilor. Ba mai mult, aceștia s-au întâlnit la hotel, iar ceea ce s-a întâmplat între ei a fost făcut public la scurt timp, mai ales că concurentul s-a enervat la maxim când a observat că iubita lui a primit un mesaj de la un tânăr pe care îl cunoscuse în club.

Ei bine, deși părea că au clarificat toate neînțelegerile, de curând, Laurențiu a postat un filmuleț pe internet, care a stârnit numeroase controverse.

Tânărul s-a filmat în timp ce ținea de mână o altă femeie, ba mai mult, la un moment dat, pe timpul filmării, acesta a făcut chiar și un gest intim la adresa tinerei.

Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de fanii emisiunii și mulți au fost curioși să afle părerea Lorenei despre această postare a lui Laurențiu, mai ales că nu de mult, acesta a declarat că este îndrăgostit de colega sa de pe platourile de filmare.

Ei bine, astfel s-a aflat că tânărul s-a afișat, de fapt, cu propria lui soră, nefiind vorba despre nicio idilă la mijloc.

Laurențiu, enervat la maxim de testul la care l-a supus Lorena

Nu cu mult timp în urmă, la cererea Catincăi, Lorena a acceptat provocarea de a-i testa pe Cosmin și pe Laurențiu. Cosmin, la rândul său, era îndrăgostit de Lorena, însă a observat că nu are vreo șansă, motiv pentru care a început o cunoaștere cu Catinca, iar în urma testului, tânăra a dorit să vadă dacă, de fapt, este a doua opțiune

În timpul testului, între Lorena și Cosmin au existat mai multe atingeri, ceea ce l-a făcut pe Laurențiu să răbufnească și să spună, fără rețineri, că nu se aștepta la un astfel de gest din partea fetei de care s-a îndrăgostit în Casa Iubirii.

„Laurențiu: Nu cred că eu ar fi trebuit să primesc un test, poate ea ar fi trebuit să primească un test din partea mea, nicidecum eu, pentru că nu simt că am greșit până acum.(...) Faptul că l-am primit este din nou un minus. Ori nu gestionezi tu bine situația... s-au mai adunat la dosar. Eu sunt deschis si vreau sa reparam lucrurile. Doar atât!

Lorena: Oricum, eu am înțeles postura ta, adică știi foarte bine.(...) Am analizat situația.(...) Eu te-am înțeles și pe tine, încerc să mă pus în postura ta și să înțeleg cum te-ai simțit tu la momentul respectiv și dacă eu am făcut ok sau n-am făcut ok. Atunci nu m-am gândit, a fost pentru mine pur și simplu o joacă și atâta, am văzut că e ceva deranjat pentru tine și respect chestia asta și nu cred că o să fie loc să facă teste de genul în continuare, chiar cred că nu este loc.

Laurențiu: Destul de rău pentru că eu ți-am zis de mai multe ori că cel mai urât gest pentru mine e să pună cineva mâna pe femeia mea și tu acum după ce că ai gafat-o pui tu mâna pe alt bărbat. Urât!(...) Nu mai vreau să-mi amintesc, crede-mă, că mă enervez”, a fost discuția dintre cei doi.