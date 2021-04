Laurențiu Duță, infectat cu COVID-19! Cum se simte artistul

In articol:

În urmă cu două săptămâni, Laurențiu Duță a fost infectat pozitiv cu coronavirus. În tot acest timp, solistul trupei 3 Sud Est a preferat să fie discret cu privire la starea sa de sănătate. În acest moment se pregătește să iasă din izolare.

Din primele informații, Laurențiu Duță a avut o formă ușoară a bolii. În urmă cu câteva luni, colegul său de trupă, Mihai Budeanu, a ajuns în stare gravă la Spitalul din Mangalia după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Artistul a fost la un pas de moarte.

Deși medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire, Mihai Budeanu s-a vindecat. După ce s-a întors la familia sa, membrul trupei 3 Sud Est și-a luat inima în dinți și le-a povestit fanilor prin ce clipe dureroase a trecut.

„Sunt acasă acum, mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. A fost foarte grea, era să plec. Prima oară am crezut că este o răceală. Am făcut testul rapid, eram pozitiv...Am chemat salvarea și testul PCR a ieșit pozitiv. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta. Oxigenul începea să scadă din ce în ce mai mult. Am chemat salvarea, m-a luat. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct în secția de ATI. Oxigenul era undeva la 50%, undeva foarte jos. Medicii au spus – ‘un miracol că ai scăpat. Nu știam să am alte probleme de sănătate, dar probabil a fost ceva ascuns, undeva la plămâni”.

Totodată, Mihai Budeanu a susținut că s-a imunizat cu serul anti-COVID, iar la scurt timp a făcut și rapelul „ Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze. La prima doză nu am avut nici o reacţie”.