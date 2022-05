Laurențiu Reghecampf a dezvăluit ce l-a determinat să divorțeze de Anamaria Prodan: "Am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut"

In articol:

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format un cuplu timp de mai bine de 12 ani, cei doi unindu-și destinele în 2008. Împreună, agentul FIFA și antrenorul au un băiat, pe Laurențiu Reghecampf Jr.

În timpul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, antrenorul a vorbit și despre motivul divorțului de Anamaria Prodan și a expus punctul său de vedere.

Laurențiu Reghecampf a explicat ce l-a determinat să divorțeze

Laurențiu Reghecampf, răspunsuri sincere în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Antrenorul a primit mai multe întrebări duminică seara, așa cum se întâmplă mereu la emisiunea lui Denise Rifai, iar una dintre ele a fost „ați mai fi divorțat dacă nu exista episodul cu Alexa?”. În acest context, Laurențiu Reghecampf a detaliat motivul divorțului de Anamaria Prodan.

"Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică.

Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți. Nu am putut să-i spun lui Bebe.

Bineînțeles, Bebe vedea tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Și am luat eu acea decizie, am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut. Îmi pare rău că i-am dat ei anumite speranțe, dar cred că cel mai bine era să pun eu capăt atunci", a declarat Laurențiu Reghecampf, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Laurențiu Reghecampf a răspuns la întrebarea roșie „Cine a înșelat primul?”

Laurențiu Reghecampf, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

În cadrul ediției de duminică, Denise Rifai i-a adresat lui Laurențiu Reghecampf mai multe întrebări roșii, printre care și întrebarea „cine a înșelat primul?”, aceasta venind în contextul în care și Anamaria Prodan a adus o serie de acuzații la adresa antrenorului.

" E greu de spus. Așa cum am spus mai devreme, niciodată nu m-am gândit că Anamaria Prodan mă înșală. Și nici acum nu pot să spun 100% că m-a înșelat, pentru că eu nu am prins-o.

Doar am văzut acel gest, care nu a părut un gest de ceartă, mi s-a părut clar că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Nu am urmărit acest lucru, nu am urmărit persoana de lângă mine", a declarat Laurențiu Reghecampf, la Kanal D.

Ce a spus Anamaria Prodan despre episodul cu Dan Alexa

La rândul ei, Anamaria Prodan a vorbit, anul acesta, în podcastul lui Codin Maticiuc despre episodul în care l-a lovit pe Dan Alexa.

"Îl iubesc pe Dan Alexa cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu.(...) Măi voi știți cum a apărut nebunia asta? Anamaria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbați. Și atunci acest gen de oameni zic că sunt c….(...) Eu sunt o fire vulcanică.

Dacă ceva nu îmi convine eu în secunda doi sar la bătaie. Așa am fost dintotdeauna. Și în cercul de prieteni. În viața mea am lovit multă lume. Singurul pe care nu l-am lovit a fost soțul meu", a spus Anamaria Prodan, în luna ianuarie a acestui an, la podcastul lui Codin Maticiuc.

Agenta FIFA a transmis la acel moment faptul că un alt antrenor din fotbal, pe care l-ar fi avut pe listă, dar căruia nu i-ar fi oferit o oportunitate, ar fi început zvonurile privitoare la ea și la o posibilă relație cu Dan Alexa.

" Familia e singurul meu punct sensibil. Și atunci Reghe zicea că uite ce zice lumea….Eu m-am distrat atunci că nu a fost nici primul nici ultimul despre care s-a zis asta.. Majoritatea mi-au făcut avansuri că sunt frumoasă.(..)

Și ce, eu mă luam cu așa-zisul meu iubit la bătaie în fața jucătorilor, în fața președinților?! Paparazzi erau mereu pe urmele mele să prindă ceva. N-a fost nimic! Și astăzi vorbesc cu Alexa, mi-am cerut scuze(..) Nu bat fete, bat doar bărbați", a mai spus la acel moment Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

Laurențiu Reghecampf, mărturisiri despre momentul în care a încetat să o mai iubească pe Anamaria Prodan

În cadrul emisiunii lui Denise Rifai, antrenorul a fost întrebat și când a încetat să o mai iubească pe Anamaria Prodan.

" Intrăm într-un subiect foarte delicat. Momentul delicat în căsnicia noastră a fost când am văzut acel incident pe care l-a avut ea împreună cu antrenorul de fotbal Alexa, momentul când i-a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana și i-am spus că va fi foarte greu să trec peste acest moment. De atunci lucrurile au luat o altă întorsătură.

Am spus acest lucru datorită unui simplu lucru: urăsc când oamenii își folosesc copiii să ajungă la niște lucruri. Nu accept ca niciunul dintre copiii mei, nu am să-i accept niciodată Anei să-mi folsoească copiii pentru a câștiga ceva. Lucrurile trebuie stabilite între omenii maturi, copiii trebuie să stea deoparte, să-și facă școala.

Este un subiect dificil pentru un copil, să-și vadă părinții că se despart. În același timp cred că este foarte important ca eu și fosta soție să ne comportăm ca niște oameni maturi și să nu implicăm copiii", a explicat Laurențiu Reghecampf, la Kanal D.