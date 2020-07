In articol:

Reghecampf, despre relația dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa. În urmă cu un an, tabloidele din România scriau despre o presupusă relație amoroasă între Anamaria Prodan și Dan Alexa. O imagine cu cei doi a făcut înconjurul țării, după ce Anamaria Prodan a fost surprinsă în timp ce îi dădea o palmă fostului antrenor de la Astra.

Întreaga scenă a părut mai mult ca una de gelozie. În iulie 2019, sexy-impresara l-ar fi lovit pe Dan Alexa după ce ar fi observat că este așteptat de o femeie. L-a lovit și au început să se certe. La un an de la incident, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ieșirea soției sale.

Laurențiu Reghecampf, despre o relație amoroasă între Anamaria Prodan și Dan Alexa

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea în ceea ce privește presupusa infidelitate a soției sale. Fostul antrenor de la FCSB a mărturisit că Anamaria Prodan este o fire foarte vulcanică și i-a spus să își controleze ieșirile. Soțul sexy-impresarei a declarat că nu i-a plăcut deloc gestul violent, dar cu siguranță nu a existat nicio legătură amoroasă între ei.

"Mie nu mi-a plăcut gestul pe care l-a făcut. Despre asta nu am avut niciun fel de discuție, știam ce probleme erau la Astra în perioada respectivă. M-a sunat ea. I-am zis că nu e ok să facă așa ceva, indiferent de ce se întâmplă, nu are cum să reacționeze în genul ăsta (...) Dacă exista o legătură amoroasă între ei, nu mai existam noi. Nu am avut niciun fel de problemă eu cu Ana, mai ales pe subiectul ăsta. Eu întotdeauna i-am spus ei să își controleze ieșirile, eu sunt retras, mai calm, eu sunt cel care o ține în anumite situații.De multe ori nu poți controla asta, așa este ea, o fire mai vulcanică", a mărturisit Laurențiu Reghecampf, pentru GSP.ro.

Anamaria Prodan vorbește despre divorțul de Laurențiu Reghecampf: „Haideți să vă zic...”

Căsnicia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost mereu un subiect de interes în lumea mondenă din România, iar asta pentru că impresara se învârte mereu în cercuri de bărbați, iar soțul ei locuiește în Dubai și uneori se văd destul de rar, ceea ce a dus la zvonurile potrivit cărora cei doi divorțează. (Citeste si: Anamaria Prodan face dezvăluiri șocante! ”Am fost despărțită de Reghecampf de patru ori!”)

